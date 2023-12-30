快訊／柯志恩大罵賴清德「笨蛋！」　批老家違建已是誠信問題

▲國民黨智庫執行長柯志恩陪同侯友宜出席會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選唯一一場總統電視辯論會，今（30）日登場，國民黨主席朱立倫、智庫執行長柯志恩皆陪同候選人侯友宜出席會後記者會。朱立倫肯定侯表現良好，對於兩岸事務跟國際還有民生，都很穩健又務實，不當的質疑跟抹紅，都有回擊；柯志恩則大罵賴清德「笨蛋！」侯友宜重視的是誠實申報，不是賴清德違建問題，而是誠信跟人格問題。

朱立倫表示，看的出來侯友宜對於兩岸事務跟國際還有民生，都很穩健又務實，不當的質疑跟抹紅，都有回擊，最不能接受賴清德竟然說出他的犧牲，把中華民國當成護國神山，是和平還是災難？再一次認証賴清德台獨金孫的身份，這樣的論點不僅對不起台灣所有國民，才是更將 2300 萬人民推向戰爭邊緣的最大導火線，賴清德才是全國人民最大的災難，「中華民國是我們永遠的家！」而這段話民眾黨總統候選人柯文哲也有當場質疑啊！

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

柯志恩進一步指出，侯友宜說了反對台獨，但賴清德還是不斷把九二共識汙名化，讓渡主權從未出現在國民黨中，難道是賴清德的個人幻想嗎？「是你自己曲解的嗎？再一次詐騙跟抹黑。」

柯斥恩強調，國民黨跟美國關係絕對友好，賴清德卻永遠用意識形態去扭曲；至於房產，柯賴應該都心有所感，這件事長輩希望下一代過更好「，因此我們可以同理，侯友宜重視的是誠實申報，不是你違建問題，笨蛋！而是誠信跟人格問題！」