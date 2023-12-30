小商人曝光「割喉案宣傳車成品」：選舉時期幫掛看板很正常吧

▲小商人要請廣告車公布犯罪者。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者曾筠淇／綜合報導

國三生割喉案震驚社會，引爆大眾不滿，網紅小商人28日就透過臉書表示，他打算製作圖片放在廣告車上，公布犯罪者，而他稍早也真的貼出圖片詢問「各位有沒有建議要加啥的？」並在留言處表示，「這個被刪就沒天理了！」

小商人日前透過粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」發文，請網友提供割喉案相關資料，並且徵求製圖高手，因為他要製作圖片放在宣傳車上。他透露自己有詢問過在地社團，發現加害者並非屬於任何社團，所以請大家不用擔心，「就算有，敢保這種的也不是啥咖，敢出面保的，我們敢處理」。

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稍早小商人就在粉專表示，看完了總統候選人辯論後，他想到新北也有「聯合組合」。而他貼出的，就是宣傳車成品照。

小商人還在留言處備份，說他是一個關心政治的台灣人，「選舉時期幫掛看板很正常吧？」如果文章被刪除就「沒天理了」。

底下有網友看到後不禁直呼，「號碼應該給錯了，87比較適合」。小商人則回應，「這兩個數字我糾結很久，但是我覺得看個性給號碼比較妥當」。

▲新北地院發布聲明。（圖／新北地方法院）

不過，針對民眾肉搜當事人一事，新北地方法院日前有發布聲明，要求Dcard、PTT等社群媒體下架涉案少年的記事、照片等資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法。

新北地院也強調，他們能理解這起悲劇引發大眾關注，但仍有義務提醒大眾注意相關法律規定，並請主管機關正視問題，法官會依法妥適處理這起不幸案件，若涉案少年在調查期間有不妥行為，依法也有告誡、勸導等方式加以處置。