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社會 社會焦點 保障人權

割頸案外案？黑衣人聚集校門　警到場驅離…查無關聯性

▲警方盤查黑衣人，經查於日前所發生割頸案無關。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方盤查黑衣人，經查於日前所發生割頸案無關。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市日前才發生國3男學生遭割頸身亡，家屬才到校內招魂，驚傳隔日早晨，該校門口對面早餐店，有黑衣人對穿制服的學生叫囂。經查證，警方確實獲報有人聚集，未有騷擾學生情況，吃完早餐將前往公祭。但警方為避免有騷擾學生情事發生，立即將8人驅離，經查證與割頸案無關。

據了解，警方為維護校園安全，除原有巡邏勤務之外，將加強巡視校園周遭安全。昨天（28日）早晨7時許，警方獲報，有8名黑衣人在校園對面早餐店聚集，擔心騷擾學生，警方立即派人前往，並未發現有叫囂、衝突情況，經盤查其中一名男子有多項前科外，其餘並無不良紀錄。

警方盤查8名男子，其中有三名未成年，全部皆稱，稍後要前往板橋參加友人父親公祭，先到該處吃早餐。警方為避免民眾恐慌，將該8名男子資料抄登後，隨之喝令離去，並經事後查證，8人確實前往板橋公祭，並且與日前所發生校園割頸案相關人等，並無同案及同行紀錄關聯。

新北市政府警察局強調，將持續追蹤幕後是否有幫派介入，並針對網路上不當暴力言論、滋擾或違法情事立即查辦。並為確保學生安全，除維持原有全天候巡邏守望外，更針對學校上下學與午休時段，增派警力至校園周邊，以確保學生在校內、外之安全。

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