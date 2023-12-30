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割喉案重創校園！校長集會「向師生90度鞠躬」　學生嘆：好心碎…

▲國三生割頸案震驚全台，也重創案發校園。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲國三生割頸案震驚全台，也重創案發校園。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

新北市一名國三男學生25日遭同學持彈簧刀割頸刺胸身亡，事件至今持續發酵，也連帶影響了校內的學生，讓案發校園瀰漫一股低氣壓。對此，該校校長29日趁著集會時，向全校師生勉勵「感謝全體師生共同度過難關」，語畢後還90度鄭重鞠躬，讓學生不禁感嘆「看到校長這樣90度鞠躬好心碎」。

回顧整起事發經過，一名女學生25日中午12時許到隔壁班找女同學聊天，遭刺國三生見狀，怒斥該名女同學「妳不是我們班的」，並要求對方離開教室。女同學心有不甘，氣得甩教室門轉身離開，之後氣憤向同校的「乾哥哥」哭訴。

乾哥哥持預藏的彈簧刀去找國三生理論，雙方進而爆發口角，乾哥哥拿出彈簧刀朝國三生頸部、胸部猛刺，國三生大失血，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，不幸於26日晚間宣告不治。

▲國小學童夥同學生對其他學生下毒。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

隨著案件曝光，該起事件也在社會引發劇烈討論，案發校園更是受到龐大關注。有在校生就透露，校內的學生現在都承擔著不必要的輿論壓力，校門口甚至開始有警車、8+9聚集，嚴重影響校園生活。

據了解，該校校長29日在集會時間，向全體師生90度鞠躬，並稱「感謝全體師生共同度過難關。」為此，不少學生也在黑特版上感嘆「看到校長這樣90度鞠躬好心碎…校長加油」、「校長真的很可憐」、「真的是一個好校長，才上任第二年發生這麼多事情也很可憐吧」。

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