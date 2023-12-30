Chrome開無痕「仍被追蹤」！用戶求償1535億　Google同意和解

▲ Chrome用戶控告Google，使用無痕模式時仍被追蹤網路活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Google網頁瀏覽器Chrome具備「無痕模式」，許多人會使用這項功能以免留下紀錄，卻有用戶發現，在使用無痕的狀況下仍被追蹤網路活動，向Google提出集體訴訟，索賠至少50億美元（約新台幣1535億元），Google現已同意和解。

根據《衛報》，Google被控暗中追蹤數百萬用戶網路活動，求償至少50億美元，與用戶達成初步和解後，美國加州奧克蘭市地區法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）28日暫停原定明年2月開始的集體訴訟審判。

和解金額並未公開，但原告律師表示，已透過調解同意一份具約束力的條款，預計在明年2月24日以前向法院提交正式和解協議。Google及原告律師目前未回應媒體置評請求。

這起訴訟於2020年提起，涵蓋2016年6月1日以來的數百萬名Google用戶，指控該公司違反聯邦竊聽法及加州隱私法，要求向每名用戶賠償至少5000美元。

原告聲稱，儘管他們使用Chrome無痕模式和其他瀏覽器的「私密模式」，Google的分析工具、Cookie和應用程式仍允許Alphabet部門追蹤其活動，使Google可了解用戶喜好、購物習慣及在網路上搜尋的「可能令人尷尬的東西」，進而使Google無所不知。

羅傑斯今年8月駁回Google要求駁回訴訟的訴求，認為Google是否做出具法律約束力的承諾，確保不會在用戶以私密模式瀏覽網頁時蒐集數據，仍是個懸而未決的問題。