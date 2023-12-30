快訊／再嗆賴清德「示範詐騙、抹黑」　柯文哲：拜託你們講實話就好

記者袁茵／台北報導

唯一一場總統候選人辯論會30日下午登場，民進黨總統候選人賴清德在申論時，大酸民眾黨總統候選人柯文哲對未來主張是「複製貼上」蔡政府做的事，並稱總統蔡英文8年還債超過9000億等。而柯文哲則於申論時回擊，賴清德再次示範何謂詐騙、抹黑。

▲2024總統大選電視辯論會，柯文哲與夫人陳佩琪一同抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲於申論時表示，2024總統大選對台灣人來講，他是一個歷史的選擇，到底要選擇新政治還是舊勢力，要選擇清廉、勤政、愛民、愛鄉土，還是口號治國、意識形態？要選擇理性、務實、科學，還是意識形態掛帥？

柯文哲提及，剛才民進黨總統候選人賴清德又一次示範「什麼叫詐騙」、「什麼叫抹黑」，其實台灣這種會盈餘9000億很簡單，第一，特別預算不算支出，第二，借款算收入，所以是因為收入減支出，特別預算不算支出，又把借款當收入，才出現盈餘，「我認為政府不一定每件事情都會做對，但我只拜託你們講實話就好。」

柯文哲批評，剛剛賴清德講社會住宅，「這我最不想聽，你只要告訴我們兩件事情，開工幾戶？完工幾戶？不要老是講什麼規劃中，這已經過去這麼多年，你們這個地方還是一直打混帳。」