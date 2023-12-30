一盒雞蛋百元「茶葉蛋僅9塊」　他問超商賺啥？內行揭密：不為營利

▲茶葉蛋是許多人止飢或是健身後補充蛋白質的好夥伴。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

物價飆漲的年頭，10元能買的東西越來越少。一名網友感嘆，現在除了養樂多、 科學麵、茶葉蛋以外，能用10元能買到的東西似乎所剩不多，但他也發現，一般的雞蛋每盒就要約100元，平均下來一顆也要10幾塊錢，但事後製做成茶葉蛋每顆卻僅9、10元，好奇「為什麼超商茶葉蛋可以這麼便宜？」引發討論。

一名網友在Dcard發文表示，隨著月底荷包吃緊，他開始關心各種折價券，並趁著去小七收貨的時，順便研究一下有什麼東西可以打折，結果發現「最實用的大概就是茶葉蛋9塊」，而這也讓他想到，現在能用10塊錢買，甚至還能找錢的東西真的不多了，「可能只剩養樂多、 科學麵？」

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不過，原PO也好奇，超商一般的雞蛋一盒就要約100元，平均下來一顆也要10幾塊錢，而茶葉蛋不僅要事後加工，還要滷汁、電鍋加熱的電費等費用，納悶「怎麼算都會超過9塊錢吧？這樣超商到底賺什麼？」

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛留言「現在早餐店加蛋有的還要15塊」、「9塊也太便宜了吧」、「我也很好奇為什麼麥香一直都是10塊」、「對欸，怎麼這麼便宜？沒想過這問題」、「我家附近小七茶葉蛋都10塊，最近剛好活動也變9塊錢可以直接買，基本上一兩天我就會去買來吃，真的超愛」。

其中，也有知情網友解答「不是用他賣的那種蛋做啊，當然是用比較便宜的蛋」、「有些賣的東西不一定是專門營利，可以用來吸引客人進門，帶動其他品項消費」、「肯定是要吸引你進去買了茶葉蛋，怕口渴又多買一杯咖啡，還是綠茶，這樣他們就賺錢啦」、「人家大量進口一顆可能5塊而已」、「折一點小錢，讓更多人進來消費機會就增加很多了」。