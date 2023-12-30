4大超商「跨年優惠」懶人包！　搶喝美式買1送1、珍奶買4送3

▲4大超商跨年優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

2023年最後一波小確幸肯定要收！為迎接2024年，4大超商紛紛祭出「跨年限定優惠」，不僅有咖啡買1送1、珍奶買4送3等喝，加碼還推出多款咖啡飲品組合優惠，且開放寄杯、冷熱互換，通通不能放過。

▲7-11於APP推出多組咖啡優惠組合。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至1月2日祭出「2波咖啡飲品優惠」，首推「CITY陪你前進2024歡送2023」，優惠品項包括「CITY PRIMA精品小農水果冰磚買1送1（每日限量1萬組）」、「CITY CAFE濃萃美式買7送7（每日限量2萬組）」、「CITY CAFE濃萃拿鐵買7送3（每日限量2萬組）」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡買4送3（每日限量1萬組）」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3（每日限量1萬組）」及「CITY TEA香鑽水果茶買4送3（每日限量1萬組）」。

再來有「精品會員日CITY PRIMA一起精品吧！」優惠，優惠品項包括「CITY PRIMA大杯精品美式買7送7（限量4萬組）」、「CITY PRIMA大杯精品拿鐵買7送4（限量2萬組）」、「CITY PRIMA中杯精品美式買7送7（限量4萬組）」、「CITY PRIMA中杯精品拿鐵買7送4（限量2萬組）」及「CITY PRIMA精品冰燕麥拿鐵2杯120元（限量2萬組）」。

至1月9日前加碼於全門市推出CITY系列優惠，可享「CITY奶系列指定商品第2杯6折（採價低者折，五捨六入計算）」，優惠品項包括「大杯拿鐵」、「厚乳拿鐵」、「大杯熱卡布奇諾」、「濃萃拿鐵」、「CITY PEARL珍珠含奶全系列」及「CITY TEA現萃茶奶茶全系列」。

▲全家人氣霜淇淋也有組合優惠等搶。（圖／記者蕭筠攝）

●全家

全家即日起至2024年1月1日祭出「4大迎新年限定優惠」，首推APP隨買跨店取的「8大商品組合好康」，包含Let's Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋等都有，並規劃588元、2024元2種價位可享52折至61折優惠，其中，588元優惠組合包含「私品茶40元飲品25杯」、「私品茶55元飲品18杯」、「私品茶65元飲品15杯」，以及「Fami!ce霜淇淋20入」，口味皆可任選。

2024元組合則可選擇Let's Café「大杯特濃美式65入」、「大杯特濃拿鐵55入」，以及「大杯經典美式、大杯單品美式各27入」和「大杯經典拿鐵、大杯單品拿鐵各23入」，8款組合每人各限購1組，飲品類皆不限冰熱，兌換期限至2025年1月31日。

加碼在APP優惠趣專區祭出「3大優惠券」，包括「Let's Café大杯單品美式買1送1券」、「Let's Café大杯單品拿鐵買1送1券」，各品項限量50萬張，每人各限領1張，兌換期限皆至2024年1月7日；還有「Fami!ce霜淇淋2支59元」優惠券，限量30萬張，每人限領1張，兌換期限至2024年1月3日。

▲全家周末限定康康五優惠出爐。

全台門市則有「6大品項買1送1」限定優惠，優惠品項有「Let’s Café特大杯美式（不限冰熱）」、「FamiCollection天然水610ml」、「WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕」、「農心起司風味辛炒麵」、「長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包」及「加倍佳壁虎造型酸甜軟糖」，加碼還有BonOBon巧克力、草莓口味任選買3送3，且指定品項同步開放於APP隨買跨店取購買。

還有購買全店指定夯品可享「同品牌同價位第三件0元」優惠，優惠商品包括飲料、巧克力、零食、泡麵、冰品，以及保健食品、發熱衣等超過180項可選擇，以上優惠即日起至2024年1月1日限時開搶。

▲萊爾富推出咖啡組合優惠。

●萊爾富

萊爾富門市超值購、線上Hi-Life VIP APP整買零取於12月31日起至2024年1月1日祭出「咖啡組合優惠」，有「大杯冰／熱特濃美式特大杯冰美式20杯只要666元」、「大杯冰／熱特濃拿鐵或特大杯冰拿鐵15杯只要666元」，兌換期限至2024年3月31日；全門市至2024年1月9日前還可享「Hi Café大杯美式2杯66元」、「Hi Café大杯拿鐵2杯88元」等好康。

●OK mart

OK mart全門市即日起至2024年1月1日祭出「4大限定優惠」，包括「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享同品項買2送1，且不限冷熱；阿華田聯名系列「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」享單杯7折優惠；單筆消費滿150元送「免費借電券」1張，只要輸入專屬折扣碼即可免費充電4小時；至12月31日前還有糖餅、飲料、鍋物、火鍋料，全店超過百項商品可享「同品項第2件6折起」優惠。