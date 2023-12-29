請假142天！打詐中心主任被調職　陳琬惠：這事非調職就可混過去

▲陳琬惠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委陳琬惠日前指法務部調查局「新世代打擊詐欺督導中心」（打詐督導中心）主任謝在富，自9月19日起請假至12月31日，整整請假142天。陳琬惠今（29日）表示，調查局今正式宣布將謝在富調職，但這件事不是將謝調職就可以混過去，到底當初是如何遴選謝當主任？打詐中心142天群龍無首誰要負責？請法務部長蔡清祥給國人交代。

打詐督導中心今年6月30日揭牌，成立目的是為打擊台灣詐騙。但陳琬惠26日指出謝在富，自9月19日起請假至12月31日，整整請假142天，而謝其實是台北市市調處中山站前主任，今年1月才因身體因素請辭獲准，但不到半年卻極為罕見地回鍋再任打詐督導中心主任。

陳琬惠質疑，打詐中心群龍無首達142天是否影響打詐業務？當初選擇謝在富當打詐督導中心是否有考量其身體狀況？若謝在富身體持續出狀況是否要做人事調整？請蔡清祥與王俊力應出來解釋清楚。

陳琬惠29日再表示，終於在龐大的輿論壓力下，今日調查局正式宣布將謝在富調職，但這件事不是將謝調職就可以混過去，到底當初是如何遴選謝在富為打詐中心主任？打詐中心整整142天群龍無首又是誰要負責？請蔡清祥不要閃躲，給全體國人一個交代。