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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TVBS民調／選前15天！「賴蕭配」37%、侯康配33%　歷次調查新高

▲▼第三場總統政見會，侯友宜、賴清德與柯文哲第三度交手。（圖／中選會）

▲侯友宜、賴清德與柯文哲。（圖／中選會）

記者詹宜庭／台北報導

根據《TVBS民調中心》29日公布最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度37%暫居第一；國民黨「侯康配」支持度33%位居第二，雙方差距4個百分點；民眾黨「柯盈配」支持度則為22%排名第三。從政黨傾向來看，中立選民部分，對「賴蕭配」的支持度增加8個百分點，支持「侯康配」則減少2個百分點，支持「柯盈配」也減少8個百分點，而「賴蕭配」在中立選民支持度回升，是「賴蕭配」與「侯康配」雙方差距變化主因。

TVBS今日公布2024大選最新民調，賴蕭配支持度37%，較上次回升4個百分點；侯康配支持度略增1個百分點至33%，雙方皆回到歷次調查的高點；而柯盈配則減少2個百分點，降至22%。

▼ TVBS民調。（圖／TVBS提供，點圖放大）

▲▼ TVBS民調。（圖／TVBS提供）

在年齡部分，20-29歲中56%支持「柯盈配」、30-39歲中有51%支持「柯盈配」、40-49歲中有40%支持「賴蕭配」、50-59歲中有49%支持「侯康配」、60歲以上有45.2%支持「侯康配」。其中，變化較多的是60歲以上選民，支持「賴蕭配」比例維持40%，而支持「侯康配」的比例則從38%增加4個百分點至42%居冠，「柯盈配」則維持3%。

從政黨傾向來看，民進黨認同者有88%支持「賴蕭配」；國民黨認同者有86%支持「侯康配」；而民眾黨認同者則有88%支持柯盈配，三黨支持者多數各自歸隊。至於中立選民部分，對於「賴蕭配」的支持度增加8個百分點，支持「侯康配」則減少2個百分點，支持「柯盈配」也減少8個百分點，賴蕭配在中立選民支持度回升，是賴蕭配與侯康配雙方差距變化主因。

另在地區方面，「賴蕭配」在中彰投、雲嘉南、高屏澎地區皆奪冠，支持度分別為30%、44%、50%；「侯康配」在則在北北基、桃竹苗地區奪冠，支持度分別為39%、34%。值得注意的是，「賴蕭配」與「侯康配」在上一波民調中，以支持度31％在中彰投地區打成平手，然而此次「賴蕭配」下滑1個百分點、「侯康配」下滑3個百分點，由「賴蕭配」領先。

至於明年的立法委員選舉，在不分區立委政黨票的支持度方面，調查結果顯示，目前仍以國民黨的支持度最高，微升至33%， 民進黨支持度維持30%，民眾黨支持度略減兩個百分點至16%，時代力量仍為4%，另外13%沒有表示意見。整體而言，與前面三次調查結果相較，政黨票支持度並沒有明顯變化，三大黨將獲得多數不分區席次，而時代力量能否超過5%得票率門檻則難預料。

本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，112年12月22日至12月28日晚間18:30至22:00，共接觸1290位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為216位，拒訪率為16.7%，最後成功訪問有效樣本1,074 位(市話538、手機536)，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行 動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進 行統計加權處理，調查經費來源為 TVBS。

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