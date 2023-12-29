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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意基金會／近半民眾反對賴老宅處理　32%選民指賴清德品德最好

▲▼2024總統大選第二場政見發表會26日在中國電視公司舉行，會後三黨候選人柯文哲、侯友宜及賴清德依次出場發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

候選人道德操守成為此次總統大選焦點，根據台灣民意基金會今（29日）公布最新民調，45%民眾不贊同民進黨總統候選人賴清德處理萬里老家方式、僅31％認同；民調也詢問對個別候選人道德操守評比，32%選民覺得賴是品德操守較好的一位，26%認為侯，約25%認為是柯，台灣民意基金會表示，萬里老宅對賴清德是萬箭穿心，但他在選民心中的道德操守評比仍屹立不搖。

民調也調查「如果用0到100來表示對總統候選人的好感與反感」 ，台灣選民對賴清德的平均感情溫度是54.29，明顯高於無感的50度，表示選民對賴清德的感覺雖不到「燒滾滾」，但還算親切， 對侯友宜的平均感情溫度則是52.11度、表示選民對侯友宜的感覺還算正面的，對柯文哲的平均感情溫度是51.24度，高於無感的50度，表示選民對柯文哲的感覺還算正面，但熱度更顯不足。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，看到賴清德溫度嚇一跳，這比上屆蔡英文還低，但相較其他候選人還是比較好，侯友宜52.11度，還算正面只是不熱，柯文哲51.24度，比侯友宜再往下，台灣選民對這三個候選人基本上感覺都是好的、但熱度沒有出來，這些人過去都曾經60幾度以上，三個候選人差距不大，但選情緊繃時細微差異會決定選舉結果。

關於選民對賴清德處理老家違建爭議的反應，最新民調顯示，台灣選民中， 31％覺得賴清德表現基本上好，45%覺得不好，24%沒意見、不知道。 台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這對選情一定有傷，但傷到什麼程度還不能鐵口直斷，特別這份民調是在賴清德提出公益信託後，賴清德陷入一定道德危機，同時柯文哲也出現農地違建、侯友宜受凱旋苑風波影響。

游盈隆指出，此次選舉除了政策外，道德議題是社會有共識的關鍵，就像過去前新竹市長林智堅學倫案，民調也調查選民對三位總統候選人品德操守的評比，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人 中，32%覺得賴清德是品德操守較好的一位，26%認為侯友宜較好，約25%認為柯文哲較好，17.9%沒意見、其他、不知道。

游盈隆也坦言，萬里老家對賴清德來說是萬箭穿心，但調查選民認為誰品德好？賴清德依舊屹立不搖，也要說，若沒有這些爭議，賴清德是不是贏的更多？

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年12月22-24日三天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1071人，市話751人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。
 

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