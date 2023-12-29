台灣民意基金會／國民黨政黨支持度31.5%新高　國會小黨將全軍覆沒

▲台灣民意基金會調查各黨不分區支持度。（圖／翻攝自台灣民意基金會，點圖放大，下同）



記者杜冠霖／台北報導

根據台灣民意基金會今（29日）公布最新民調，在區域立委部分，31.5%民眾支持國民黨、28.7%民進黨、6.9%民眾黨、2.4%無黨籍、0.5%其他小黨；政黨票部分，31.5%國民黨、28.9%民進黨、18.4%民眾黨、1.9%時代力量、2.2%其他政黨。台灣民意基金會預估，國民黨很可能拿下14席不分區立委席次，民進黨12席，民眾黨8席，其他小黨將全軍覆沒。

民調調查，民眾傾向投給選區哪一黨區域立委候選人？結果發現，31.5%國民黨，28.7%民進黨， 6.9%民眾黨，2.4%無黨籍，0.5%其他小黨，22.3%尚未決定，7.6%其他、不知道、拒答。

▼台灣民意基金會調查各黨區域立委支持度。（圖／翻攝自台灣民意基金會）



台灣民意基金會分析，國民黨總統選舉雖暫時落後民進黨，但在立委選舉較佔上風。這和2020年總統與立委大選不同。2020年，民進黨在總統選舉獲一面倒支持，在區域立委選舉也居上風。選前民調顯示，民進黨獲 34.2%支持，國民黨只獲 26.1%支持，兩者相差 8.1個百分點。如今主客易位，也暗示民進黨「國會過半」的目標將遭遇嚴厲的挑戰。

民調也詢問政黨票部分，結果發現：31.5%國民黨， 28.9%民進黨，18.4%民眾黨，1.9%時代力量，2.2%其他政黨，11%尚未決定，6.1%其他、不知道、拒答。



台灣民意基金會指出，國民黨在不分區立委政黨票的爭奪戰中暫居上風，領先民進黨2.6個百分點；同時，民眾黨也有可觀的斬獲。如果未來兩個星期，選情維持目前的狀態，國民黨很可能拿下14席不分區立委席次，民進黨12席，民眾黨8席，其他小黨將全軍覆沒。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年12月22-24日三天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1071人，市話751人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。