亞太菁英／賴蕭33.4%、侯康29.0%、柯盈25.8%　藍支持者投票意願低

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統大選倒數15天，根據中華亞太菁英交流協會今（29日）公布最新民調，民進黨賴蕭配33.4%、國民黨侯康配是29.0%，民眾黨柯盈配是25.8%，另有11.8％無法選出。在「一定會投」之中，賴蕭配是36.8%、侯康配是30.8%，柯盈配是27.3%，相較民進黨、民眾黨支持者，國民黨支持者投票意願偏低，僅68.9％。

根據公布民調，賴蕭配是36.8%、侯康配是30.8%，柯盈配是27.3%，另有68%民眾一定會去投票，若在「一定會投」之中，賴蕭配是36.8%、侯趙配是30.8%，柯吳配是27.3%；其中，民進黨支持者有74.7％一定會去投票、國民黨68.9％、民眾黨78.4%。

亞太菁英交流協會分析，或許是因為侯友宜陷入文大學生宿舍爭議，導致國民黨支持者投票意願偏低；而柯文哲近期造勢，有效凝聚支持，可能是民眾黨支持者投票意願較高的主因。

與政黨傾向交叉分析，民進黨有89.5％支持賴蕭配、2.9%支持侯康配、3.1％支持柯盈配；國民黨則有4.2%支持賴蕭配、81.8%支持侯康配、8.9％支持柯盈配；民眾黨部分，2.5%支持賴蕭配、12.8%支持侯康配、80.9％支持柯盈配；中間選民部分，賴蕭配、侯康配都是12.3%、柯盈配17.8%。

此次民調經費來源為中華亞太菁英交流協會，於2023年12月25日至12月27日進行訪問。此次成功訪問1025位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。本次調查方法係以市話與手機各50%並行訪問，市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。

手機以政府公布之電話字頭，末5碼隨機抽樣。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權(Raking)處理。