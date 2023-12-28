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天氣冷颼颼！東森購物網「保暖」業績成長2倍　全站狂歡迎新年

天氣冷颼颼! 東森購物網「保暖」業績成長2倍（圖／東森購物提供）

▲本週迎來2024跨年假期，東森購物網即日起至1/3（三）啟動「全站狂歡滿萬送千」活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

耶誕假期全台天氣冷颼颼，推升東森購物網節慶與保暖用品業績較上個月增長2倍，整體業績則較去年同期成長3成。本週迎來2024跨年假期，東森購物網即日起至1/3（三）啟動「全站狂歡滿萬送千」活動，消費滿2,000元即送100枚東森幣，滿5,000元再送300枚，滿萬再送600枚，共千枚東森幣送給你。選擇全家取件送鮭魚飯糰，加碼再抽200元全家紅利金，12/30、12/31跨年周末推出限時快閃，下單滿8,888元還可抽ONE BOY冰鋒衣，還可參加小額奪寶遊戲，用東森幣下注抽Jo Malone 香水、DeMon NB 全效精油淨透卸妝膏等好禮。

東森購物網「保暖」業績成長2倍（圖／東森購物提供）

▲東森購物網推出「全站狂歡滿萬送千」活動。

寒流一波波接連報到，東森購物網觀察近1週保暖電器業績成長1.7倍，暖暖包買氣也大增5成，即日起至1/2（二）推出保暖商品「暖心」回饋5折起，流行女裝保暖系列1.2折起，保暖針織系列買一送一，全球購保暖冬日寢具消費滿988元折98元，熱賣商品首先推薦由曾國城代言的「PP 波瑟楓妮」醫療級二代長袖智能衣3件+石墨烯NASA認證律動襪1雙，市價15,920元，特價4,999元；「Northern北方」智慧型安全電熱毛毯，市價1,580元，特價1,011元；陳美鳳代言的「卓瑩」雙奈米石墨烯遠紅外線光波被超值2入組，市價24,800元，特價17,700元；「小林製藥」桐灰手握式暖暖包30片，市價1,250元，特價399元。

東森購物網「保暖」業績成長2倍（圖／東森購物提供）

▲東森購物網推薦寒春節旅遊攻略，旅遊行程下殺5折起，首推春節韓國「戲雪釜邱」五日遊，一、二月特享優惠價10,680元起。

緊接著一月中開始放寒假，二月春節年假有7天，許多消費者提前安排冬季旅遊，除了日本行程持續熱賣，近來韓國滑雪團銷售也成長8成，東森購物網推薦寒春節旅遊攻略，旅遊行程下殺5折起，首推春節韓國「戲雪釜邱」五日遊，一、二月特享優惠價10,680元起；趁著寒假來趟日本旅遊，推薦東北藏王樹冰、銀山溫泉美食六日遊，優惠價38,900元；北海道破冰船+三大蟹吃到飽美食溫泉五日，優惠價49,900元。另外，提前搶購三月旅遊行程，推薦「日本東北花卷.秋田內陸縱貫鐵道懷舊之旅」特別安排日本三大景～世界文化遺產中尊寺、松島遊船、銀山溫泉街，現在優惠價只要19,300元。

東森購物網「保暖」業績成長2倍（圖／東森購物提供）

▲歡送2023，東森購物網推出「日用年終」歲末大優惠，要讓消費者嗨購到2024，狂撒限時折價券，還有滿額抽好禮活動。

每逢購物促銷檔期，日用品始終是搶購商品之一，歡送2023，東森購物網推出「日用年終」歲末大優惠，要讓消費者嗨購到2024，狂撒限時折價券，還有滿額抽好禮活動，推薦超值優惠商品包括「舒潔」棉柔舒適抽取衛生紙3串只要749元；「毛寶」貼身衣物專用手洗精6入，領券只要499元；「舒酸定」專業抗敏護齦牙膏5條，領券後省200元，只要745元，超值划算。

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