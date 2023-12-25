不畏低溫勤送暖！東森購物送愛到兒癌　守護病童暖心過耶誕

▲耶誕節前夕，東森購物總經理彭鴻珷(左2)代表東森集團馬不停蹄送愛到兒癌，首站前往台北榮總93號病房送給孩子們後背包，台北榮總兒童醫學部牛道明部主任(圖中)代表受贈，台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍(右2)也見證了送愛活動。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者林璟倩／台北報導

耶誕節前夕不畏寒流氣溫驟降，行善不遺餘力的東森集團12/22(五)展開「一日送愛到兒癌」行動。秉持東森總裁王令麟「取之於社會、用之於社會」的理念，一早即由東森購物總經理彭鴻珷代表，前往台北榮總93號病房及台大兒童醫院送上貼心實用的後背包及保溫杯，傳遞關愛心意，希望一份小小的禮物能陪伴病童轉換心情，暖心過耶誕。

▲台北榮總兒童醫學部牛道明部主任感謝東森集團贊助，認為孩子們收到耶誕禮物心情愉快，對病情也會有所幫助。

22日上午首站即前往台北榮總「93號病房」，是國內相當知名的兒童癌症病房，送上40個「EVERLAST後背包」。台北榮總兒童醫學部牛道明部主任說明：「非常感謝東森集團的贊助，生病的小朋友是最可憐的，聖誕節也沒別的地方去只能留在病房，收到禮物一定很高興」，他認為其實漫長的治療過程對孩子及家長的精神壓力大，經濟上也是負擔，平時可能不太會主動去購買後背包，這次收到東森送的後背包禮物實用性高，可以將喜歡的東西隨時帶著，相信心情愉快對病情也會有所幫助。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍也見證了送愛活動，並表示送愛到兒癌病房非常有意義，可以讓生病中的病童有個心理安慰，也希望大家一起做好事。

東森購物總經理彭鴻珷說明，「同樣為人父母，會去思考要怎麼樣幫助需要關懷的對象，過去不論是居家老人、受虐婦女及病童，東森這幾年都在公益方面多方努力，未來也會持續在公益這條路上，持續成為大家的好朋友，傳遞更多的愛心與善意」。

▲東森送愛第二站前往台大兒童醫院贈送抗菌保溫杯，由台大兒童醫院院長李旺祚代表受贈(左2)，台北市議員應曉薇(右2)也出席，共同對東森關照病童的心意表達感謝。

當天第二站隨即馬不停蹄轉往同樣是國內治療兒童癌症首屈一指的台大兒童醫院，贈送158支「SMAKUS感光抗菌保溫杯」，台大兒童醫院院長李旺祚表示：「兒童醫療普遍比較不受重視，非常感謝許多單位願意給予我們支持，透過議員引薦下收到的禮物真的很好、很實用」，他相信這次收到東森禮物的人一定都會很感動，其實每年孩子們都很期待聖誕節，但不管是什麼節慶，都很歡迎各界一起來送愛心，共同重視兒童醫療。

台北市議員應曉薇也戴上耶誕帽溫暖出席，她發起「送愛到兒癌」活動已經有15年之久，當初是觀察到聖誕節這個屬於孩子們的節日，卻有一群病童無法出門過耶誕，由於自己也是媽媽，因此發揮同理心，希望讓病童們在耶誕節也能感受到節慶的幸福感，也祝福他們早日康復。而台大和榮總在兒癌治療方面是國際知名權威，讓家長不用擔心，只要配合醫療都一定可以健健康康的。

她也讚許東森購物是很有愛心的企業，常常參與社會公益，此次看到東森相當細心，為小朋友準備的耶誕禮物都是防菌的，可以感受到東森很用心關照孩子們的健康，覺得相當窩心。

▲台大兒童醫院院長李旺祚感謝東森贈送實用禮物，也歡迎各界不分節慶共同關照兒童醫療需求。

此次東森購物準備的聖誕禮物一併考量病童健康與安全，精心挑選不易沾染灰塵的帆布材質大容量潮牌EVERLAST後背包，讓台北榮總93號病房的孩子們可以裝載眾人的祝福順利康復；而在台大兒童醫院方面也特別嚴選易清潔、經SGS檢測符合日本檢測規範之不鏽鋼輕量SMAKUS感光抗菌保溫杯，希望在生活中隨時隨地守護孩童健康。

東森集團長期關注台灣各地需求，持續照顧需要幫助的族群也長期關注醫護人員需求，先前疫情爆發初期曾於第一時間捐贈台北榮總捐贈價值200萬特製雙鋼印醫療級口罩共39萬片齊心抗疫，後陸續捐贈價值400萬的10間「急診防疫衛星病房」與「負壓隔離組合病房」給台北市立聯合醫院，並捐贈帳篷及千件防護衣給三軍總醫院，與醫護人員站在同一陣線共同守護全民健康。