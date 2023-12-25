　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

不畏低溫勤送暖！東森購物送愛到兒癌　守護病童暖心過耶誕

▲▼東森集團向來行善不遺餘力，12/22(五)邀請到臺北市應曉薇市議員與東森購物總經理彭鴻珷，捐贈臺北榮總93號病房40個「EVERLAST 後背包」。（圖／記者湯興漢攝）

▲耶誕節前夕，東森購物總經理彭鴻珷(左2)代表東森集團馬不停蹄送愛到兒癌，首站前往台北榮總93號病房送給孩子們後背包，台北榮總兒童醫學部牛道明部主任(圖中)代表受贈，台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍(右2)也見證了送愛活動。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

耶誕節前夕不畏寒流氣溫驟降，行善不遺餘力的東森集團12/22(五)展開「一日送愛到兒癌」行動。秉持東森總裁王令麟「取之於社會、用之於社會」的理念，一早即由東森購物總經理彭鴻珷代表，前往台北榮總93號病房及台大兒童醫院送上貼心實用的後背包及保溫杯，傳遞關愛心意，希望一份小小的禮物能陪伴病童轉換心情，暖心過耶誕。

▲▼東森集團向來行善不遺餘力，12/22(五)邀請到臺北市應曉薇市議員與東森購物總經理彭鴻珷，捐贈臺北榮總93號病房40個「EVERLAST 後背包」。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北榮總兒童醫學部牛道明部主任感謝東森集團贊助，認為孩子們收到耶誕禮物心情愉快，對病情也會有所幫助。

22日上午首站即前往台北榮總「93號病房」，是國內相當知名的兒童癌症病房，送上40個「EVERLAST後背包」。台北榮總兒童醫學部牛道明部主任說明：「非常感謝東森集團的贊助，生病的小朋友是最可憐的，聖誕節也沒別的地方去只能留在病房，收到禮物一定很高興」，他認為其實漫長的治療過程對孩子及家長的精神壓力大，經濟上也是負擔，平時可能不太會主動去購買後背包，這次收到東森送的後背包禮物實用性高，可以將喜歡的東西隨時帶著，相信心情愉快對病情也會有所幫助。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍也見證了送愛活動，並表示送愛到兒癌病房非常有意義，可以讓生病中的病童有個心理安慰，也希望大家一起做好事。

東森購物總經理彭鴻珷說明，「同樣為人父母，會去思考要怎麼樣幫助需要關懷的對象，過去不論是居家老人、受虐婦女及病童，東森這幾年都在公益方面多方努力，未來也會持續在公益這條路上，持續成為大家的好朋友，傳遞更多的愛心與善意」。

▲▼東森集團向來行善不遺餘力，12/22(五)邀請到臺北市應曉薇市議員與東森購物總經理彭鴻珷，捐贈台大兒醫 158支「SMAKUS感光抗菌保溫杯」。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森送愛第二站前往台大兒童醫院贈送抗菌保溫杯，由台大兒童醫院院長李旺祚代表受贈(左2)，台北市議員應曉薇(右2)也出席，共同對東森關照病童的心意表達感謝。

當天第二站隨即馬不停蹄轉往同樣是國內治療兒童癌症首屈一指的台大兒童醫院，贈送158支「SMAKUS感光抗菌保溫杯」，台大兒童醫院院長李旺祚表示：「兒童醫療普遍比較不受重視，非常感謝許多單位願意給予我們支持，透過議員引薦下收到的禮物真的很好、很實用」，他相信這次收到東森禮物的人一定都會很感動，其實每年孩子們都很期待聖誕節，但不管是什麼節慶，都很歡迎各界一起來送愛心，共同重視兒童醫療。

台北市議員應曉薇也戴上耶誕帽溫暖出席，她發起「送愛到兒癌」活動已經有15年之久，當初是觀察到聖誕節這個屬於孩子們的節日，卻有一群病童無法出門過耶誕，由於自己也是媽媽，因此發揮同理心，希望讓病童們在耶誕節也能感受到節慶的幸福感，也祝福他們早日康復。而台大和榮總在兒癌治療方面是國際知名權威，讓家長不用擔心，只要配合醫療都一定可以健健康康的。

她也讚許東森購物是很有愛心的企業，常常參與社會公益，此次看到東森相當細心，為小朋友準備的耶誕禮物都是防菌的，可以感受到東森很用心關照孩子們的健康，覺得相當窩心。

▲▼東森集團向來行善不遺餘力，12/22(五)邀請到臺北市應曉薇市議員與東森購物總經理彭鴻珷，捐贈台大兒醫 158支「SMAKUS感光抗菌保溫杯」。（圖／記者湯興漢攝）

▲台大兒童醫院院長李旺祚感謝東森贈送實用禮物，也歡迎各界不分節慶共同關照兒童醫療需求。

此次東森購物準備的聖誕禮物一併考量病童健康與安全，精心挑選不易沾染灰塵的帆布材質大容量潮牌EVERLAST後背包，讓台北榮總93號病房的孩子們可以裝載眾人的祝福順利康復；而在台大兒童醫院方面也特別嚴選易清潔、經SGS檢測符合日本檢測規範之不鏽鋼輕量SMAKUS感光抗菌保溫杯，希望在生活中隨時隨地守護孩童健康。

東森集團長期關注台灣各地需求，持續照顧需要幫助的族群也長期關注醫護人員需求，先前疫情爆發初期曾於第一時間捐贈台北榮總捐贈價值200萬特製雙鋼印醫療級口罩共39萬片齊心抗疫，後陸續捐贈價值400萬的10間「急診防疫衛星病房」與「負壓隔離組合病房」給台北市立聯合醫院，並捐贈帳篷及千件防護衣給三軍總醫院，與醫護人員站在同一陣線共同守護全民健康。

ET快訊
快訊／不是美工刀！國三生凶器曝光　猛刺對方胸脖
快訊／好消息！　國三生救回來了
45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者道歉了
立委候選人火辣聖誕裝「內搭白蕾絲」　邪惡視角曝
快訊／東京商店街起火！　民眾竄逃
快訊／海軍基地出人命！　男遭怪手活活壓死
快訊／政大周俊宇老師病逝　享年43歲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

不畏低溫勤送暖！東森購物送愛到兒癌　守護病童暖心過耶誕

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

不畏低溫勤送暖！東森購物送愛到兒癌　守護病童暖心過耶誕

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

美國5歲小男孩失蹤20年！遺骸就在樹林裡　生母與男友涉重嫌

蔣萬安「台北隊」就職週年　推動法律諮詢便民化、維護市民消費權益

2024消費電子產業3大關鍵　郭明錤：蘋果Vision Pro出貨50萬部

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

戴瑋姍批葉元之蹭到足球界　找「虐兒前科犯」幫背書

假蔬菜真澱粉！營養師曝「6款食物其實是澱粉」

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

國三生遭割頸又刺胸命危！他幫女同學出頭…竟預藏彈簧刀行凶

凱基人壽感恩音樂會　邀視障音樂家與同仁一起點亮幸福微光

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

公益熱門新聞

東森購物送愛到兒癌　暖心過耶誕

和泰yoxi車隊接送守護邊緣家庭

重陽敬老！長照協會號召送愛獨居老人

輪舞天后何欣茹生命故事令人動容

集保結算所持續14年舉辦捐血活動

王令麟喜扮聖誕老人送愛偏鄉孩子

揪團做公益！150元便當助脊傷友

爸媽離婚⋯小孩最希望什麼？這答案最高票

長照服務推手！一日「個管員」看見熱情與細心

擺脫憂鬱症　陳珮騏籲助家扶童

「不賣公益賣實力」　他助勝利廚房身障孩子一臂之力

老人福利關懷協會　發起清寒長者扶助計畫

免費領A餐？部落客實測超感動

更多熱門

相關新聞

工藝中心推循環工藝計畫

工藝中心推循環工藝計畫

全球永續發展和過度耗用資源議題越來越受重視，國立台灣工藝研究發展中心今年啟動「循環工藝計畫」，以「不廢」為核心思考，鼓勵工藝生產結構從材料、製程、設計等環節做出根本調整，盼能實踐資源回流循環，締造跨領域串接資源循環的夥伴關係，以將資源引流至適當處創造加乘價值。

李綜合醫院+企業辦公益　為弱勢孩童帶來聖誕溫暖愛

李綜合醫院+企業辦公益　為弱勢孩童帶來聖誕溫暖愛

蝦皮購物攜手「家扶基金會」年前送暖

蝦皮購物攜手「家扶基金會」年前送暖

集保結算所持續14年舉辦捐血活動

集保結算所持續14年舉辦捐血活動

賴清德宣布萬里老宅公益信託　黃光芹轟：知法犯法！真違建假公益

賴清德宣布萬里老宅公益信託　黃光芹轟：知法犯法！真違建假公益

關鍵字：

公益愛心雲王令麟公益東森購物應曉薇

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住進醫院2個月

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面