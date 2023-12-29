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社會 社會焦點 保障人權

淫人妻下場超慘！人夫假帳號「色誘」　小王開心赴約險被虐死

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲車行老闆騙出小王暴打一頓還拍裸照。（示意圖／Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓車行老闆不滿妻子與鄭姓男子外遇，去年6月間在IG上以假帳號騙出鄭男到KTV唱歌，鄭男不疑有他開心赴會，沒想到一進包廂就被林男帶著4名手下暴打一頓，一夥人還脫光鄭男的衣服強拍裸照，直到警方趕到才罷手，鄭男送醫後身受重傷，事後提告求償，法院審理後判林男等人應賠償50萬餘元給鄭男。

判決指出，林姓男子因為不滿老婆與鄭男發生婚外情，於是去年6月24日晚上10時許，先在IG上以女性假帳號，邀約鄭男到KTV唱歌，鄭男開心赴約，沒想到一進包廂，林男和黃姓、兩名林姓和郭姓等4名員工就拿起麥克風及高腳椅對鄭男猛K一頓，後來更拿摺疊刀、電擊棒、警棍繼續凌虐，最後則把鄭男拖進廁所，脫光他的衣服拍裸照。

最後是警方獲報趕到，林男等人才罷手，鄭男送醫後頭部及臉部挫瘀傷、左側視網膜震盪及結膜下血腫、左胸鈍傷、雙手鈍傷及多處淺切割傷、會陰部鈍傷、多處肢體及軀幹挫傷，送醫後才救回一命，鄭男鄭男事後對林男等5人提告，刑事部分，林男等人被判處5月到3月不等的徒刑。

民事部分，鄭男則提告求償醫藥費、精神撫慰金共200多萬元，法院審理時，林男等人僅願意賠3000多元的醫藥費，其他則認為是因為鄭男和林妻發生婚外情才被打，法官認為就算有婚外情糾紛，林男也應該以理性溝通或採取法律途徑解決紛爭，竟揪眾打人還拍私密影像，對鄭男造成身體傷害及精神恐懼程度並非輕微，考量雙方工作收入等條件後，判林男等5人應賠償鄭男50萬餘元，全案可上訴。

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