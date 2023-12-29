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社會 社會焦點 保障人權

偷吃人妻G了！小王被騙去KTV施酷刑　「下面痛痛」全身傷拍裸照

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲他偷吃人妻被一陣狂揍，會陰部也受有鈍傷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名林姓中古車商不滿被鄭姓小王戴綠帽，先是透過IG騙出鄭男，接著撂人送他一頓粗飽，同時扒光鄭男，拍下他的裸照，又用鄭男的家人出言恐嚇。事後鄭男報警處理，並向林男等人提告求償200萬餘元，日前法院判林男等5人應連帶賠償鄭男50萬餘元，可上訴。

從事鐵工工作的鄭男指控，林男是某中古車商的負責人，另外4名同夥則是林男的員工，2022年6月24日深夜10時許，林男等人先用IG創設的女性假帳號將他約到KTV唱歌，孰料，這5人竟預藏電擊棒、折疊刀、警棍等物，在包廂廁所內埋伏。

鄭男指出，5人一見他進入包廂，其中3人先是用KTV的麥克風、高腳椅對他一陣狂毆，接著又將他拖進廁所內，持摺疊刀、電擊棒、警棍繼續猛力毆打，甚至還強制他脫去衣服拍攝全裸照片，另外2人則在包廂內把風。

鄭男表示，這一頓爆揍讓他受有臉部挫瘀傷、頭皮撕裂傷1公分、臉部撕裂傷0.5公分、左側視網膜震盪及結膜下血腫、頭部鈍傷、左胸鈍傷、雙手鈍傷及多處淺切割傷、會陰部鈍傷、多處肢體及軀幹挫傷、疑電擊傷等傷害。

警方獲報後，當場將一行人查獲，但鄭男氣憤表示，林男等人案發後毫無悔意，甚至還恐嚇要脅他的家人，讓他身心受創，決定提告求償200萬元精神撫慰金以及3390元醫療費。

高雄地方法院認為，林男為了報復鄭男讓他戴綠帽，就夥同他人一陣虐打，犯案時程達27分鐘，直到警方到場才停手，考量他受傷未達危及生命的程度，難認事發當時有殺人及重傷害的犯意，判林男等4人應連帶賠償鄭男50萬3390元，全案仍可上訴。

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