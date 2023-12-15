只是行車糾紛！遭拘禁毆打「還逼跳健康舞」　警5hrs成功救人

▲台南市警永康分局聯手高雄市警方，緝獲因行車糾紛擄人毆打凌虐的葉姓男子等人，起獲棍棒數支，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南梁姓男子借車給友人後，與葉姓男子發生行車糾紛，葉及4名友人到台南找梁的友人談判不成，竟擄走梁毆打迫其下跪、跳舞凌虐洩憤，台南市警永康分局據報，興高市警方聯手追緝，將葉等5人緝捕到案並救出被害人，全案依妨害自由、傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。



永康分局警方指出，12月13日下午5時15分許，警方接獲民眾報案指稱，台南市永康區復國一路黃昏市場後方停車場有人遭強行押走，員警獲報後即迅速抵達現場，查訪周邊民眾發現，被害人疑似因行車糾紛遭人強押上車，往南逃逸。

案經永康分局專案小組循線一路南下追緝，並通報南部高雄市警察局岡山分局、楠梓分局協助攔查，先在岡山分局協助下在梓官區攔獲葉姓、葉姓、郭姓等3名犯嫌到案，而在晚上10時40分許，並順利在梓官區某工廠鐵皮屋救出梁姓被害人，現場查扣用來凌虐毆打被害人的棍棒數支；另在楠梓分局協助下在楠梓區旗楠路與高速公路口攔獲方姓、張姓犯嫌2人到案。

據了解，梁姓被害人因日前將車輛借給友人使用時，與葉發生行車糾紛，葉不滿賠償金額，於是夥同4名姓等犯嫌至台南市永康區尋找梁的該名友人，因找不到當事人，於是強行押走梁姓車主，帶往高雄梓官區某鐵皮屋工廠後，用棍棒毆打被害人並以下跪、跳健康舞方式凌虐被害人，所幸第一時間永康警方透過與高雄市岡山分局、楠梓分局等單位合作協助下，布下天羅地網，順利在梓官區、楠梓區陸續攔獲葉姓等5名犯嫌，並在案發後5小時平安救出被害人。

永康分局分局長甘炎民表示，南警任事積極絕對，全力打擊不法分子絕不寬貸，讓民眾安心安全，讓台南成為最安全的城市，提供市民一個安居樂業的環境，讓人民更安心，以彰顯警察正面形象。