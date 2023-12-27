鑽石大樓番外篇！被誤認插旗應召業　2租客慘遭凌虐逼吃屎

▲鑽石大樓業者阿足（左）才剛被逮，沒隔多久又押人凌虐還逼吃屎。（網友提供）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區鑽石大樓，日前才被警方一舉搗破有應召集團承租套房經營色情行業，逮捕綽號「阿足」的業者陳明傑以及多名外籍應召女子，沒想到近日又傳出喋血案件，2名男子在鑽石大樓清理租屋處，卻被阿足等人誤以為要「插旗」，直接將人押走圍毆，還逼下跪吃屎，被打男子受不了出手反擊，雙方形成2打1的局面。

警方調查，23日清晨7時許，萬華區鑽石大樓5樓有民眾需要就醫，警方將30歲的李姓男子送往醫院救治，事後追查發現，當天30歲的李姓男子與另名16歲的少年在清理租屋處，卻被一干人等包圍，並帶往5樓圍毆，導致李男身上多處擦挫傷，大腿也遭刀刺傷。

警方追出，當天將2人強押上樓的就是鑽石大樓經營應召站的業者陳明傑，據悉陳把2人帶去5樓租屋處凌虐，且最後還要求李男下跪，且被逼吃屎，並用屋內擺放的各式工具凌虐李，李因不堪受辱，拿出身上的小刀反擊，導致陳頭部與身上也有刀傷。

李男傷勢較重，陳男等人先行離開現場，事後李由救護車送往台大醫院救治。知情人士透露，當天陳因為以為2人在清理房間，是要在鑽石大樓「插旗」經營應召站，所以才與其發生口角爭執，李姓男子等人回嗆，才會發生後續押人凌虐事件。

警方目前已經掌握相關情資，也將釐清當天現場狀況，但因李姓男子不願提告，將持續關注後續動向，避免衍生出不必要的衝突。