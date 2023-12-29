國台辦否認陸施壓五月天！稱「民進黨造謠」　侯友宜：綠消息從哪來？

▲侯友宜力挺優質立委港湖區李彥秀重返國會戶外記者會，親民黨主席宋楚瑜現身力挺，表態支持侯友宜李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

《路透社》昨引述報導指出，中國大陸向五月天施壓，要求他們發表「親中」言論；不過，國台辦否認此事，指稱是民進黨蓄意造謠。對此，國民黨總統候選人侯友宜今（29）日表示，民進黨內部的消息證據從何而來？民進黨要出來說明，你沒拿出證據，用這種影射的方式來操控選舉，甚至造成五月天在捲入政治的氛圍裡面，這是非常的不對，也是不應該。

路透社28日引述該社看到的官方文件指出，中國廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國一部分的說法，並加入中國的「統戰宣傳」。一位要求匿名的知情人士表示，中國當局還要求五月天提供「政治服務」，「否則他們將付出代價」，但五月天據悉已拒絕此一要求。

2名知情官員引述台灣蒐集到的情報指出，對五月天施壓的「跨部門行動」是由中國中宣部所領導，而且其規模也是「前所未有」的；其目的是在台灣明年1月13日舉行總統和立委選舉前左右選票，「五月天在年輕人間的影響力重大，中國當局認為這樣做可以影響台灣年輕人的選票」。

不過，國台辦發言人陳斌華28日指出，大陸有關部門向「五月天」樂團「施壓」，完全是子虛鳥有。陳斌華也說，路透社的報導引述台灣有關機構的文件，說明民進黨在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄。「希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。」

侯友宜表示，路透社是說他引述是民進黨內部的官員的消息來報導的，民進黨內部的消息證據從何而來？民進黨若有證據要出來說明，你不但沒有拿出證據，用這種影射的方式來操控選舉，甚至造成五月天，捲入政治的氛圍裡面，這是非常的不對，也是不應該。

侯友宜強調，五月天是台灣人民的驕傲與光榮，也是臺灣人之寶，更重要的，應該要好好的來保護五月天，因為在音樂樂團裡面，他們是一個很重要一個領航，所以該好好顧好五月天，不要受到這些胡搞瞎搞的消息影響了。

