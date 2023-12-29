家族凱旋苑惹議！　侯友宜嘆：沒辦法幫太太洗清白是我不對

▲侯友宜力挺優質立委港湖區李彥秀重返國會戶外記者會，親民黨主席宋楚瑜現身力挺，表態支持侯友宜李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨總統候選人賴清德的萬里宅及國民黨候選人侯友宜的凱旋苑議題成為這次選戰的攻防焦點。侯今（29）日接受媒體聯訪時感慨，「他作為一個男子，沒辦法把他太太被人汙衊的事情洗清白，這是他的不對」，他也說，他太太說過，選舉要回到正途，有需要她一定會跳出來。

侯友宜說，民進黨貪贓枉法的案件有夠多，任內也不查，也不對外、也不交代，放著在這個地方，人民一直要問，這些案件什麼時候要還給人民一個公道？通通都不查，不但不查，他們也擔心侯的查案背景，他們怕他當選會一件一件的查清楚。



侯友宜點名賴清德，他們的派系是最嚴重的，這段時間看到賴清德不斷地對他及家人不斷抹黑，來掩蓋他不僅是違建，又不誠信的事實。侯友宜嗆，賴家明明就是違建，然後又不講清楚，然後又扯到他家的事情來，他們是合法建築、合法繳稅，他們是一生一世清清白白的，做人正正派派，到了選舉，用這樣子的招數。



「我太太說過一句話，選舉要回到正途，有需要他一定會跳出來」。侯友宜說，她是跟我一輩子最親近的人，她無怨無悔，從他在出生入死的冒險犯難的歲月當中，她將小孩養大，顧好一切；為了這一場選舉，大家惡意的抹黑造謠她，他心裡非常不捨。「作為一個男子，沒辦法把我太太被人污蔑的事情讓他洗清白，這是我的不對」。

針對立委高嘉瑜指控凱旋苑是逃稅還偷補稅，國稅局當時還幫忙。侯友宜不屑表示，「選舉到了，高嘉瑜的話你也聽」，有證據就拿出來，他們都是一切合法、一切合法繳稅，不要再抹黑了。



另，對於民進黨候選人陳俊宇說侯在新莊的土地，是不是有符合高容積率的條件？說侯有內線、帶頭炒地又圖利？侯友宜回應，那邊是一個超過50年的老舊破舊房子，60年沒有住半個人，他們的房子壓在人家的土地上面，那些畸零地要盡責任，所以也是合法繳稅，也是合法地在買這個畸零地希望把土地完整，跟都更完全沒關係，那裡完全沒有在做都更，那裡是半死巷，他們沒有去住過一天，「大家不要再抹黑了」。