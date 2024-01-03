羅致政攜夫人現身　痛斥抹黑私密片造假介選「一定告到底」

記者陳家祥／台北報導

網路媒體「壹傳媒（前身為毅傳媒）」撰文影射民進黨立委羅致政成為「A片男主角」，羅3日受訪時強調，影片並非他本人，境外介選、操作的痕跡非常明顯；他強調，昨晚已到調查局備案，散播、引用偽造影片一定提告到底，選前關鍵時刻，不該藉此操作選舉結果。

羅致政上午先與副總統候選人蕭美琴、黨內立委候選人一起出席全台站路口串連造勢活動，接著10點30分時再與蕭一起進行車隊掃街。儘管造假抹黑影片纏身，但羅致政的夫人陳亮吟仍與他一起現身競選總部，並熱情和支持者互動，絲毫沒有受到桃色風波影響。

蕭美琴在第一場活動時說，「今天民進黨的羅致政、張宏陸都遭到對手的抹黑，甚至製造假的影片，我們要譴責抹黑、譴責造謠，愛的力量會勝過造謠」。

▲立委羅致政與夫人一起現身掃街。（圖／記者陳家祥攝）



羅致政上午站路口拉票時受訪說，所謂的影片並非他本人，操作的痕跡非常明顯，從丟到國外色情網站，再通知國內協力者報導、加以引用，企圖影響選舉結果，「動機、目的非常明顯」。

「在第一時間、昨天晚上11點就到調查局備案、正式告發，今天也會轉到地檢署，請調查局盡快做鑑定，以釐清真相。」羅致政強調，任何偽造影片的散播、報導、引用都觸法，一定會提告到底。

羅致政指出，「壹傳媒」並不是傳媒，在大家的認知中就是「議題農場」，很特殊的是，該影片是先傳到國外不知名的色情網站，也沒人會注意到，但「壹傳媒」第一時間就掌握，昨天問案過程也發現是幾乎同步的操作方式，「境外在操作議題、介選態勢非常明顯」。

羅致政說，一切已進入司法程序，「該捍衛自己權益一定捍衛到底」，希望調查局與相關單位能儘速有初步結果，但法律的動作一定會追訴，如果後續仍有人轉發、散播，都會提告到底，尤其選前關鍵時刻，不希望藉此操作選舉結果。

至於「壹傳媒」反擊是推託之詞，羅致政說，「什麼叫深偽他們還搞不懂嗎？就照法律程序來走，我已經提告了」。