大馬男求職遭騙淪為「豬仔」　獲救後po文曝園區內幕

▲大馬男子被招聘廣告所騙，淪為人蛇集團的「豬仔」。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

人蛇集團使用各種高薪職缺，吸引受害者上當，再將這些人帶到位於緬甸的詐騙園區，逼迫他們從事犯罪行為的事件時有所聞，這些受害者也被稱為「豬仔」。豬仔們若沒達成業績，就會被人蛇集團虐待毒打，因此豬仔們為了保命，往往會有「你不死，我怎麼活」的想法，用盡方法詐取目標人的錢財

近日1名馬來西亞華人男子，在小紅書上分享自己淪為「豬仔」後，並獲救回到家鄉的經歷。男子在貼文中提到，今年9月20日，失業的他被網路上1則招聘廣告吸引，廣告上寫著只需到泰國帶回虎皮製品，2天就能回家，並且賺取1萬令吉（約台幣6萬6千元）的酬勞。

男子應徵後，卻被帶到緬甸的詐騙園區，並在接受2週的培訓之後，開始詐騙工作。男子表示園區內分工明確，有人力資源部及詐騙部，當他抵達時「豬仔」僅有20人，2週後竟增加至百人，而這些人都來自不同的國家。男子也透露，其中一些來自中國的「豬仔」，是因為在家鄉有前科，才會選擇到園區謀生。

男子表示，當「豬仔」沒有達成人蛇集團指派的業績，就會被毒打一頓，因此「豬仔」們為了自保，就會用盡全力誘騙目標人變賣家產和貸款，甚至不惜讓目標人家破人亡，形成1種「你不死，我怎麼活」的想法，否則倒楣的就是自己。

男子也在貼文中分享他獲救的經過，「緬甸於10月底發生內戰，集團下令入夜後，整棟建築必須斷水斷電，窗簾都不能掀開，以避人耳目。4天後，我們被1群軍警命令下樓趴下，並安排我們連夜搭乘巴士離開園區，幾經波折後回到馬來西亞。」

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