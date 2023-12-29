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翁章梁就職5週年演講　蛻變屬於嘉義的轉捩點

▲▼ 「蛻變，屬於嘉義的轉捩點！」 2023翁章梁就職5週年演說會 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣長翁章梁就職5週年演說會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁就職5週年，昨（28日）在創新學院舉辦2023年終演說會，以「蛻變，屬於嘉義的轉捩點！」為主題，就農業發展、工業科技布局、觀光文化、都市計畫、教育升級、基礎建設、安居樂業等項目，逐一向鄉親報告嘉義縣近年的轉變。「破繭而出、勇敢做夢！」，翁章梁強調，要帶領大家實現匯聚在這片土地越來越強的能量。

▲▼ 「蛻變，屬於嘉義的轉捩點！」 2023翁章梁就職5週年演說會 。（圖／嘉義縣政府提供）

年終演說廣邀各級民代、農業、產業、觀光、教育、醫療、社會等各界出席盛會，翁章梁攜手夫人劉莉英進場，副縣長劉培東、秘書長羅木興率各局處首長與會，開場由嘉義縣街舞培訓代表隊熱舞揭幕。

翁章梁說，他的期待就是嘉義未來發展更年輕、有活力，這幾年的累積得到縣民的肯定與掌聲，得過5星縣長殊榮，更蟬聯3次最佳首長信任獎，嘉義的發展，縣府作為火車頭，責無旁貸。

翁章梁以即將進駐高鐵特區的Outlet破題，嘉義縣吸引48.3億元的投資，將引進200間以上商店，全案分三期開發，第一期預計117年營運，第二期預計119年營運，第三期則121年開發完成，未來會有更多人流和商機進入嘉義。

▲▼ 「蛻變，屬於嘉義的轉捩點！」 2023翁章梁就職5週年演說會 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義過去是生產基地，大家認真做事、打拼，但賺錢後都跑去都市消費；翁章梁說，Outlet進駐後，嘉義不會只是生產基地，也會是消費基地，謝謝企業願意到嘉義投資。

翁章梁也說，嘉義永遠不可能變成大都會，縣府極力從農村的基礎上尋找優勢，從兩點突破挺進，建立智慧農業品牌的基調，打造工業科技的亮點基地，嘉義地理位置好、緯度好、氣候好，高山溫帶、寒帶作物都可以種植，境內台糖地也可作為工業轉型基礎，工業、農業布局是嘉義最重要的兩點。

台灣有7到8成小農，他們除了耕作，若還要創立品牌、宣傳露出實在太難，縣府創立嘉義優鮮品牌，花錢、打廣告、拓銷通路打共同戰，每年嚴選產品進入優鮮，目前有178家店、520項產品通過認證，更拿到天下城市治理卓越獎，同時拓展海外市場，把鳳梨帶進日本山口縣丸久超市，銷量都超過預期。

阿里山揚名國際的咖啡則鎖定沖繩推廣交流，沖繩擁有全世界一流的烘培師，農業處以國際標準、規格訓練咖啡莊園，交流後陸續接到訂單。


翁章梁說，他們那一代很多人沒從農，但下一代很多青農回來農耕，青農擴展產業規模，行銷就不能只是「沾醬油」，品牌能幫小農走出一條路，走到世界其他地方。

青壯農要有一個基地熟悉智慧農業的耕作，翁章梁落實政見編列1億元農業發展基金，成立總3.4公頃的智農育成基地，截止112年12月已建立188家智農案場，包括農66家、畜牧36家、漁86家。

▲▼ 「蛻變，屬於嘉義的轉捩點！」 2023翁章梁就職5週年演說會 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣提出蚵產業提升計畫，導入溯源體系、強化產地識別，111年開始推動，導入246戶水產追溯條碼，優化16戶剖蚵場域，水產教父直播銷售2萬斤牡蠣，東石蚵美食地圖創造1,800萬營業額。

茶改場總場南遷112年12月完成可行性評估，設址番路鄉牛埔農場，將投入14.8億經費；另外，新設梅山試驗站提送中長程計畫，為全台唯一高海拔試驗站，開發面積9.8公頃，總經費5.5億，對嘉義的茶葉、咖啡、高山飲品精進、開發很有幫助。

嘉義縣投資20億建構畜產品旗艦物流中心現代化屠宰場，冷藏、屠體分級、衛生品管更嚴格，116年就可以完工。

工業科技部分，已經動土的嘉義科學園區，面積88公頃，預計創造5,700就業人口，年產值380億；馬稠後產業園區後期面積344公頃，將創造20,000就業人口，年產值1000億元。

中埔公館及水上南靖產業園區去年9月動工，中埔公館面積67.55公頃，預計創造5,500就業人口，年產值220億；水上南靖面積79.56公頃，預計創造6,200就業人口，年產值255億。

蔡總統宣布無人機國家隊在嘉義成立，民雄航太園區已正式動土，面積20.72公頃，預計創造1,200就業人口，年產值80億；布袋水產加值園區已完成開發，面積8.96公頃，將創造376個就業人口，年產值13.2億。

嘉義縣推動能源轉型，全世界把綠能當作做生意的必要條件及進入國際市場交易程序，涉及未來產業發展，目前綠電並聯發電1033MW，嘉義縣18萬家戶用電量768MW，已超過265MW。

各縣市觀光競爭激烈，嘉義縣封閉23年的觀音瀑布今夏重新開園，假日平均人潮3,400人；阿里山祝山車站重新設計整修，更全新打造檜木車廂的福森號，以及斥資千萬的栩悅號列車，內裝豪華、漂亮，阿里山林鐵全線通車最後一哩路「42隧道」預計年底完成基礎工程，通車後能滿足旅客多元需求。

Holo Park羊角藝術村投資金額14.5億、故宮南院二館預計2027年開館，政府也有提供民眾優質娛樂的責任，大型戶外戲劇「超炫白蛇傳」、「哪吒鬧龍宮」演出巡迴嘉義，更創辦仲夏表演藝術節深入鄉里，也有預計花5年走遍18鄉鎮市的「再。嘉義鄉村藝術行動」，為嘉義留下更多歷史藝文紀錄。

都市計畫部分，山海區民雄、朴子爭取社會住宅，因應發展需求合理規劃土地，陸陸續續實施整體計畫，未來每個鄉鎮都有戰略思考性的發展。

行動智慧醫療深入鄉里揪出健康問題，翁章梁說行動醫療篩檢也曾救人一命，早起發現民眾的癌症並進一步追蹤診療，檢測項目多元幾乎等同到大醫院，心房顫動檢測、骨鬆肌少篩檢、眼底普篩等，民眾參與都很踴躍。

嘉義縣爭取水上鄉回歸太保次醫療區，太保、民雄、東石3年內將各新增一家醫院，也利用現代科技推行遠距醫療、線上診察，省去偏鄉長途跋涉的就醫路。

嘉義縣打造失智症示範照顧基地、建構綿密的日照服務，可完成布建25個國中學區，涵蓋率達96.2%，並結合中正、嘉義、南華大學推動精準運動，培訓指導員進入社區指導運動；還成立CYC1717銀髮舞團，由歲數總和達1717的團員學習街舞表演。

嘉義縣教育升級，編預算補助學生出國比賽、北回二館太空館成立，預計115年嘉科實中第一期校舍將完工，全校佔地8公頃；111年更編列經費增聘13名助理運動教練，113年預計再增聘7名，深化體育競技量能；也全面開辦26所國中晚自習，並推動中央廚房計畫。

基礎建設則大改造公園環境，朴子藝術公園適度保留、維護神社遺址，內外空間與梅嶺美術館整合，打造全齡活動空間，水上民生社區公園、義竹糖鐵自行車道、中埔市地重劃區、番路逐鹿社區公園等，全縣多處公園改建。

TPASS 399通勤月票造福通勤族群，適用台鐵、公車、幸福巴士及公共自行車；還籌設嘉義海水淡化廠、升級鹿草焚化廠、全國首創處理菜脯廢水徹底解決民怨、廢蚵繩回收利用、村里清潔大作戰全面清掃，深入民眾日常、改善生活品質。

嘉義縣全力偵破竊盜案件，破獲率達到100%，另外強力打詐，拍宣導片、警察局到活動場加強宣導，翁章梁提醒不是只有老人家容易被騙，數據顯示年輕人想賺錢更容易上當，嘉義縣抓緊需求、持續邁進。

翁章梁說，「嘉義在發展！」是大家都承認的，這幾年發生翻天覆地的變化，讓這塊土地的人民開始擁有想像力以及夢想，蛻變破繭本身非常寂寞、又需要長時間等待，但這是必經且不能急的一條路，對發展絕對有正面幫助。

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