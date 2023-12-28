嘉義縣推動智慧養殖有成　嘉大師生及嘉南漁民觀摩

▲嘉義縣推動智慧養殖有成，嘉大師生及嘉南漁民前來觀摩 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府持續推動科技漁業，今年補助44戶漁民購置智慧養殖設備，其中20戶由專家團隊帶路深化輔導及陪伴，並於昕鮮漁場及祖孫蝦養殖場建立2處標竿示範場域，縣府於27日在祖孫蝦養殖場舉辦成果發表及觀摩會，吸引近50名嘉義大學師生及嘉義、台南各地養殖漁民前來觀摩。

▲嘉義縣政府農業處李建霖副處長致詞. 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣沿海養殖漁業非常發達，然而養殖漁業近年面臨許多挑戰，包括極端氣候、人口高齡化、缺工、育成率不穩、養殖技術傳承不易等問題，為了使傳統的水產養殖產業可以創新及轉型，提升養殖漁業競爭力，翁章梁縣長從108年起開始推動「智慧養殖設備補助計畫」，補助漁民購置智慧養殖設備，導入智慧水產養殖技術，推動4年來已有166位漁民導入智慧養殖設備。

農業處表示，縣府過去在推動過程中，發現單單只投入硬體設備的補助還不夠，還需要有應用技術及生產決策的輔導。因此為了避免漁民在導入智慧養殖過程中，單打獨鬥或走冤枉路，所以自111年起也開始導入專家帶路機制，今年委託嘉義大學組成專家團隊，至漁場檢診給予深化輔導及陪伴，並提供諮詢服務及生產決策，透過專家帶路下讓科技漁業技術穩健落地。

▲ 嘉義縣推動智慧養殖有成嘉義縣推動智慧養殖有成 嘉大師生及嘉南漁民前來觀摩大合照. 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府繼前二年在義竹鄉「台灣寶蝦養殖場」及「蝦愛鮮養殖場」建立縣二個標竿示範場域，今年也在東石鄉「昕鮮漁場」及義竹鄉「祖孫蝦養殖場」再建立為第三及第四個標竿示範場域，讓更多漁民可以觀摩學習，加速智慧養殖的拓展推廣。

祖孫蝦養殖場是黃佳煌所經營，在縣府的協助下，目前已有較完整的智慧養殖系統，包括水質監測設備、微氣象站、智慧電箱、水下監控攝影、精準投餵系統、戰情室等。

▲ 祖孫蝦業者黃佳煌魚塭解說 。（圖／記者翁伊森翻攝）

藉由大數據、人工智慧、物聯網的技術，漁民透過戰情室或手機、移動裝置，就可以進行科技管理，包括透過水質及微氣候的感測監控，透過聯動智慧電箱控制水車、抽水馬達等設備，藉由精準投餌系統，減少魚群因過度飽食、水質惡化衍生之問題，同時也可以節省電費。同時藉由物聯網紀錄感測數值和養殖工序，佐以專家團隊的建議，輔助養殖戶進行生產決策，達到省工、穩定水質、節能、精確投餌、降低重大風險與災損，提升水產物育成率，達到養殖效益最大化。

▲ 祖孫蝦業者黃佳煌解說 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃佳煌在觀摩會上分享，感謝政府的輔導及補助，讓傳統靠天吃飯的魚塭，現在變成應用科技管理的魚塭，享受了許多智慧養殖帶來的好處，包括運用智慧養殖設備、精準投餵系統及節能變頻水車，讓自己可以更精準養殖及簡化管理工序，不用全時間死守魚塭，早晚不用巡守，有更多的時間可以陪伴家人，同時達到每個月電費減少了5千元的節能成效，還有一次也因為有智慧設備的警報提示，讓他可以及時因應改善水質，拯救了一池魚蝦，避免鉅大損失。