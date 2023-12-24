阿伯違規右轉拒檢　警攔停撞上他「終身癱瘓」！判國賠299萬

▲陳姓老翁因無照違規右轉拒檢，遭員警超車攔停取締，意外發生碰撞，導致他終身癱瘓，法院判國賠299萬元。（示意圖／嘉義縣警局提供）

記者吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣一名80歲的陳姓老翁，2020年騎機車行經一處產業道路時紅燈違規右轉，遭吳姓員警駕駛警備車欲超車攔停取締，不料卻意外與陳男發生碰撞，導致老翁終身癱瘓，家屬認為警方違反比例原則，提告嘉義縣警局要求國賠。嘉義地院審理後，認為員警應注意而未注意造成過失，應賠償陳男及其家屬，總共299萬元，全案還可上訴。

判決指出，陳姓老翁2020年9月11日上午7時28分許，騎機車行經嘉義縣義竹鄉中平村163線26.1公里處，因紅燈違規右轉，遭布袋警分局吳姓員警駕駛警備車取締，當時員警多次鳴按喇叭、開啟警報器，副駕駛員警也多次呼喊陳男停車，但陳男都未停車繼續行駛，員警懷疑他涉嫌酒駕或是通緝犯，因此向右變換車道欲超車攔停，警備車與機車卻意外碰撞，導致陳男受有顱内出血、術後、顏面骨骨折、左側肋骨骨折，腦出血併左側偏癱等傷勢。

由於當時陳男已高齡80歲，車禍造成他終身癱瘓、大小便失禁、日常生活無法自理需專人長期照護，且經醫師評估已無復原可能，家屬認為吳姓員警執法違反比例原則，提告嘉縣警局國賠，包括醫療費、終身看護費、精神慰撫金共800多萬。

吳姓員警則主張，攔停行為符合法令規定，其無故意或過失不法侵害陳男權利，因此不符國家賠償法第2條第2項之規定。

法院審理後，依據車禍事故經鑑定結果，發現陳男因駕照已遭吊銷，被攔車取締才不願停車，而吳姓員警駕駛警備車向前行駛，同時由左向右靠，欲迫使陳男停車，卻因而撞擊機車，吳男過失屬於應注意而未注意，吳男有50%至60%之責任，陳男有40%至50%之責任。

法官認為，吳男雖有權攔停行為，仍應依相關法令為之，但吳男應注意而未注意導致陳男終身癱瘓，難認定是依法令之行為，而不得阻卻違法或阻卻責任，判嘉義縣警察局應賠償陳男214萬5099元，陳男妻子25萬元，4名子女各15萬元，全案還可上訴。