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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統辯論／慎防藍白包夾　賴清德汲取蔡英文辯論know-how

▲▼總統政見發表會最終場，賴清德會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統候選人賴清德陣營力圖維持目前領先優勢。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統辯論將於本周六（30）日登場，民進黨總統候選人賴清德團隊將其設定為重要節點，據悉，團隊自本月初開始彙整資料、秘密籌備辯論小組外，也藉由多位曾協助總統蔡英文準備辯論的核心幕僚，希望汲取當時的經驗和know-how（技能）。對於藍白陣營預期將在會中強攻賴，目前在選情維持領先的賴清德，料將展現不同於周四電視政見發表會「收斂火力」的打法，與對手正面對決。

據指出，過去總統選舉及地方選舉，由各家媒體共同主辦的電視辯論會，舉辦時間通常較公辦電視政見發表會早，今年因藍白總統搭檔組合較晚出爐，使得辯論會舉辦時間壓到倒數14天才舉行，因此，也讓今年公辦政見發表會較以往出現更多火花，藍綠白總統候選人在3場政見發表會互相攻防，吸引媒體大舉跟進報導。

回顧賴清德兩周以來在3場政見發表會的表現，第一場設定要為萬里老家既存違建等重大攻防議題停損，同時爭奪話語權，因此賴經與派系代表共商後，拋出在礦區居住權獲得保障後，願意將老房子交付公益信託的說法；第二場政見會的時間點落在賴結束環島拼圖行程後，當時賴猛攻國民黨總統候選人侯友宜，打出「經國牌」，批評國民黨不思如何落實蔣經國先生「落葉歸根」的路線，卻反其道而行，「國民黨對得起經國先生嗎？」

至於本周四晚間剛剛落幕的第三場電視政見發表會，賴清德稍稍收斂火力，並未開闢新的戰場，反倒是拋出健保永續、農業、6大金融願景等政見，總計在3場政見發表會中，他總共針對9個領域提出政見，同時也強化「柯侯都走回一個中國的老路」論述，打出民進黨擅長的抗中牌。

周六即將登場的電視辯論會，屆時除了候選人各自申論8分鐘，也將由5家媒體代表分別提問，之後是外界最關注的交互詰問環節，3組候選人將在45分鐘內，輪流提出3個問題，並當場回答對手所提出的問題，最後則是總結部分。

據悉，賴清德早就開始著手準備電視辯論會，除了存取由幕僚團隊準備的大量資料庫，建立題庫、進行演練、揣摩會被攻擊哪些議題，也透過幕僚團隊，汲取2016年與2020年蔡英文準備總統辯論的經驗與know-how，包括競選總幹事潘孟安、總督導卓榮泰，以及多位曾襄助蔡英文準備國政辯論的核心幕僚，都加入準備工作。

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