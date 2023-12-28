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網傳「賴清德84號違建是礦商辦公室」　事實查核中心：錯誤訊息

▲賴清德萬里老家,寓所,崗哨。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲賴清德萬里老家。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對網傳民進黨總統候選人賴清德父親之前所在的工寮，地址是中福路31號，而不是84號，84號違建當年是礦商辦公室，事實查核中心今（28）發布最新報告指，經查新北市門牌系統，賴清德老家「中福84號」門牌，自1971年8月25日即存在，但該門牌1971年曾經門牌變異，整編之前的門牌為「中福31之2號」，傳言忽略賴老家地址於1971年即變更的事實，為錯誤訊息。

媒體人黃光芹近日引述前立委蔡正元話語稱，賴清德父親之前所在的工寮，地址是中福路31號而非84號，賴清德現在這棟84號違建，當年是礦商的辦公室，賴的老家應在對面，而礦業用地不得興建房舍，其他礦工家庭早被遷走，為何賴家可以找一塊地，擴建成兩百多坪，形成特權？

對此，查核中心今天發布報告表示，經查新北市門牌系統，賴清德老家「中福84號」門牌，自1971年8月25日即存在，進一步檢視門牌變動歷史，資料顯示「中福84號」門牌，在1971年曾經門牌變異，整編之前的門牌為「中福31之2號」。

查核中心表示，賴清德老家當地居民表示，傳言提及的礦坑辦公室實際地址是中福83號，目前有當地人居住在此，辦公室並非賴清德家的84號。

查核中心說明，傳言引述舊新聞資料意圖佐證賴清德老家地址，但傳言忽略賴老家地址於1971年即變更的事實，錯稱84號為礦場辦公室，因此，為錯誤訊息。

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