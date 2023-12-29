總統辯論／侯友宜主攻綠執政弊案！　喚「下架民進黨」聲音

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

總統選戰倒數，三黨總統候選人將在30日參與電視辯論會。據了解，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室特別邀請曾協助前總統馬英九辯論的專家學者助陣，包括前立委吳育昇、律師葉慶元等人。至於議題上的安排，將從兩岸國防外交、經濟能源環保等談起，同時也將強打民進黨綠電弊案疑雲、桃花性騷黨等負面爭議。

2024總統大選戰況仍陷膠著，外界就曾表示，在最後時間除非有出乎意料的大事件，不然支持度恐怕已經固化。有藍營人士認為，在最後衝刺階段，除了傳統陸軍大造勢，以及空戰外，辯論會其實另一個翻轉選情的重點。

不過，該人士也不諱言，侯友宜的口才一向不是優勢，因此這次的辯論可說是相當關鍵。據悉，侯友宜辯論小組十月底就開始籌備，侯陣營面對即將到來的辯論會也相當謹慎，協助侯友宜演練辯論會的專家，也包括由過去擔任前總統馬英九辯論假想對手的前立委吳育昇，競辦幹部柯志恩、黃子哲、錢震宇；學者專家部分則律師葉慶元、政大教授左正東、淡江大學教授施威全等人；另外，與侯辦交好的民代李明賢、鍾沛君也有協助。

據知情人士透露，侯友宜將在辯論會上主攻民進黨施政失敗、執政期間貪污腐敗等，其中也會點名賴清德萬里老家違建，辯論中將強調台灣人民給民進黨8年機會，貪污腐敗的弊案層出不窮，積極表達出國民黨與民進黨的不同，同時也要喚起選民「下架民進黨」的聲音。

該人士也分析，總統選戰最後關鍵時刻，「藍綠對決」局勢儼然已成型，所以辯論戰術會以打綠不理白為主，當中也是希望可以引發一些「棄保效應」發酵，至於建議侯友宜的技巧，他則說，只要自然、順暢的表現應能挺過辯論會考驗，相信能對藍營選情有很大的助益。

