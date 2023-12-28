快訊／事實查核中心：賴清德老家1970年代就存在　非空地新蓋建物

▲賴清德萬里老家。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議，事實查核中心今（28）發布文章指出，比對航照圖、請教遙測專家、調閱地籍謄本，並前往萬里現址實地採訪，證實賴清德老家1970年代就已存在，雖曾搬離荒廢近20年，2003年在原址重建，並非「空地」新蓋建物。

查核中心指出，賴清德曾多次對外說明老家是礦工工寮修繕整建，仍未化解外界疑慮；民眾黨不分區立委候選人黃國昌12月7日開記者會提出航照圖，指控該建物為空地新建；新北市政府12月25日亦發布新聞稿，再用航照圖，試圖說明賴清德老家不是老屋整建，而是2003年於工寮外「空地」新蓋的2層樓建物。

不過，根據查核中心記者比對航照圖、請教遙測專家、調閱地籍謄本，並前往萬里現址實地採訪，確認該棟完成於2003的建物確實是在1960年代礦業工寮舊址上興建的，雖然從1980年代到2003年，該基地曾經荒廢將近20年，新北市跟黃國昌的空照圖一是套圖不夠精確，一是時間涵蓋範圍不足，都不正確。

針對「賴家是在原工寮範圍內還是旁邊空地新建」的關鍵爭議，查核中心透過查詢農業部遙測分署的「航遙測圖資供應服務平台」，確認黃國昌、新北市政府的照片為真，只是，實際用賴清德萬里老家住址與地號搜尋，從1974年到2022年，總共調出249張航照圖，可以看出地上物的變化，也發現了更多資訊。

中央大學太空及遙測中心主任林唐煌表示，要確認賴清德老家是否位於工寮範圍，可以利用航照圖的「控制點」去比對建物的變化，所謂控制點是指航照圖上沒有改變、具明顯特徵的物體，例如百年從未遷移的古廟等，找出兩三個類似這樣的控制點，再去比對與賴家的距離、方位，這樣就能看出賴家的變化。

到底要如何使用航照圖進行建物比對？航照專家黃同弘說，「航照學上的建物比對，通常會使用建築物、道路的特徵作為比較基準」。黃同弘實際使用拍攝角度雷同、且較清晰1977、1986年的原始航照圖，並以賴家老屋前面的主道路、東北角建物、西北角建物的突出點、85號建物等標定出相對位置，比對出賴家老屋、現在84號建物的位置。

經過比對發現，至少在1977年長條型工寮就存在，最左邊賴家工寮建物也在，但到了1986年，可看到賴宅原工寮的位置呈現樹林或被植物侵入貌，而賴家是在2003年重建新屋，以2004年航照圖比對，新建物基地曾是工寮、後來荒廢。

查核中心指出，從上述的航照圖比對，可發現賴家是在原始工寮最左側，然在1980年代因植被覆蓋，以致在航照圖上看不到建物，事實上，從另一張1984年的航照圖，可清晰看到長條型礦業工寮已增改建為個別住宅，而最左邊為賴宅，建築地基仍存在，但已呈現毀壞、荒廢貌，亦可看見旁邊隔壁建物的陰影。

此外，黃同弘再以相同的連續航照圖製成紅藍立體圖，用紅藍3D立體鏡檢視，發現雖然原始工寮屋頂已毀傾，但斷壁殘垣仍清楚可見，並非樹林或空地。查核記者實際使用紅藍3D立體鏡檢視立體圖，檢視85號建物旁的建物基地，也就是賴宅（中福84號）並非空地，可見屋頂毀傾、仍有建物基地，該處有植被覆蓋，這是無法從平面照片看出的立體樣貌。

黃同弘指出，閱讀航照圖須避免「所信即所見」（指看圖的人很容易依自己預設的理解去解釋航照圖），應該要採訪當地人說法來印證，並理解航照圖在時間中產生變化的原因。因此，查核記者12月21日實地到萬里採訪前里長何寶環，以及目前仍住在當地的羅姓鄰居，並以電話採訪了曾住在賴家後面的當地里民簡嵩山，來補足航照圖背後的事實脈絡。

賴清德老家鄰居羅姓民眾說，賴老家的所在區域叫做炭寮仔，在人口高峰期，這一帶曾有40至50戶居民，工寮是中福煤礦所蓋，賴家就住在工寮最左側。中福煤礦1970年代停止採礦，工寮居民陸續遷走，繼續住在當地的民眾逐步擴大使用閒置空間，最後形成84號（賴清德家）、85號、88號、89號四戶人家。

根據當地民眾說法，賴家子女後來陸續搬離老家出外就業、求學，賴清德也在1976年後考上建中搬走；賴母則搬去萬里國小對面公寓跟次子同住。羅姓鄰居表示，賴清德家人雖然搬離老家，但門牌並未遷走，賴母常會回老家看看，與鄰居聊天，也持續繳老家的水電費。住在賴清德老家後面的簡姓民眾則說，賴家搬走後，老房子逐漸毀壞，地基還在，但雜草叢生。不只賴家房屋毀壞，剩下的3戶房屋，也因年代久遠陸續進行修建。

最後，針對「黃國昌、新北市的判讀哪裡有問題」之爭點，查核中心引述黃同弘訪問內容表示，「黃國昌因僅呈現1986至2005年間的航照，自然只能得出賴宅於2003年興建之片面事實」；另新北市府工務局認定賴清德老家是民國77年廢礦後於92年在舊工寮旁「空地」新建的建物，但黃同弘檢視新北市文件指出，「新北市的套疊方式，除了會出現座標誤差外；其疊套標準不一，也會出現錯誤的判讀」。

查核記者實際檢視新北市繪製的文件1979年（民國68年）航照與1984年（民國73年）航照，這兩張圖卡最為關鍵，可用以確認賴宅在2003年改建前的狀態。檢視兩張圖卡的時候，若注意圖幅東北角之工寮延伸建物，可看到1979年航照之工寮東北角是切齊黃色框線的，但在1984年航照工寮的東北角卻遠在黃色框線之內，明顯看出套疊基準不相同。