批民進黨未保障勞工　侯友宜拋7政見：我不會叫別人去做功德

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（28日）指民進黨總統候選人賴清德身為副總統，曾任行政院長，不僅未保障勞工，民進黨一上任，還馬上砍軍公教警年金，也跟勞工惡意地挑起對立，最低工資法也被勞團批打假球。侯友宜也拋7政見，強調他家裡是在賣豬肉的，也是勞工的家庭出身，他對勞工朋友，絕對不會只出一張嘴，也不會叫別人去做功德」，而是會永遠當勞工的靠山。

第16任總統副總統選舉第三場總統候選人電視政見會今28日晚間7時在台視登場。侯友宜在第二輪發言時指出，2022年主計處統計，每月經常的薪資的平均4萬4417元，一年好像增加了2.8％。但扣掉通膨，經常性薪資實質上大概減少了0.15%，創下10年最嚴重情形，尤其25歲以下年輕人，有一半人月薪不到3萬，而民進黨開一個最低工資的支票，稱2017年要達到基本工資3萬元，沒做到也做不到，一樣跳票了。

侯友宜說，民進黨在立法院有絕對優勢，最低工資法之前沒做，選舉到了才開始做，結果勞團跳出來表示，基本工資的審議辦法，跟最低工資法看來看去差不多，換湯不換藥，而基本工資法裡，又沒有強制規定要隨消費者物價指數來連動，所以被批評打假球。



「所以民進黨說要守護勞工，千萬不要說一套做一套。」侯友宜表示，尤其勞保年金的改革，拖到現在還是把它放著，真的沒有拿出具體的方式，勞保債務已達到將近12兆元，今年勞保又虧損900億元。



侯友宜說，賴清德身為副總統，也是現任民進黨主席、曾任行政院長，勞工朋友這些事情，你為他們做過什麼？不但沒有，民進黨一上任，馬上對軍公教警消年金砍大刀，面對這個勞保，你們不僅在軍公教的年金是用粗暴，也跟勞工惡意地挑起對立。

接著，侯友宜拋出七項政見，第一、勞工加薪企業減稅；第二、守護弱勢降低賦稅；第三、增加休假天數，尊重勞動尊嚴再升級；第四、力保勞保基金永續發展；第五、興建勞工宅；第六、保障非典型勞工權利；第七、修訂三法，勞權加碼。

侯友宜強調，勞工朋友非常的辛苦，他家裡是在賣豬肉的，也是勞工的家庭出身，早上拚得不行，但是賺不到幾分錢，「我對勞工朋友，我絕對不會只出一張嘴，我會認真去打拚，不會叫別人去做功德」；政府一定要支持跟疼惜弱勢的勞工朋友，而他一輩子永遠會跟勞工朋友站在一起，因為他最在意就是勞工朋友，「我會永遠當你們的靠山，侯友宜一定做得到」。