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頻率、頻段、頻寬？電信用語大解密　台灣大擁「5G黃金頻段最大頻寬」成民眾飆網好選擇

消費中心／綜合報導

自從12月起，台台（台灣大哥大、台灣之星）及遠亞（遠傳、亞太）合併基準日通過後，台灣電信業者正式進入「三國時代」，儘管近日資費大戰已悄然開打，但電信三雄都認為「品質將遠勝於價格」競爭，尤其是5G時代來臨，要怎樣「有感飆速」，必須搭配所在環境、使用頻段等條件，才能成為選擇網路服務的依據。對此，台灣大哥大與台灣之星合併後，在將5G黃金頻段（3.5GHz）整併後，將擁有100MHz的資源，成為電信三雄中擁有最大頻寬5G黃金頻段的業者。此外也使用DSS動態頻譜共享技術，將700MHz的關鍵低頻一併運用在5G中，擴大了5G的涵蓋效率。但高頻、低頻、頻段、頻寬又是什麼意義，怎麼搭配才會得到最有感的飆速呢？

▼5G時代來臨，消費者想要「有感飆速」必須了解頻段、頻寬等用語背後代表的意義。（資料照／記者周宸亘攝）

▲▼台灣大哥大好速成双廣編示意圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

消費者在選擇資費方案時，除了價錢是一大考量外，在現在居家辦公、影音當道的時代，往往會因為想讓工作、生活變得便利等需求，選擇高速度的網路方案，而影響網路速度快慢，有非常多的因素，包括手機、業者所擁有的網路資源、所在位置、同時使用的人數、申請的資費方案等。而其中在網路資源對「速度」產生最直接的影響，主要就在「頻率」與「頻寬」這二項關鍵因素上。

不同頻率有不同的特性，高頻的特性就是容量大，可以同時容納很多用戶上網，但缺點就是涵蓋的範圍比較小、穿透性比較差，所以各業者常常都把高頻拿來在都會區使用；而低頻的特性是同時可以容量比較小，但訊號可以傳得比較遠，穿透性佳，所以常常會把低頻拿來在郊區使用。一段頻率就稱之為頻段，而擁有不同的頻率的頻段資源，就會讓業者的佈建策略有所不同。以台灣大哥大和台灣之星的合併為例，兩家業者在5G都擁有3.5GHz和28GHz的頻段。4G的網路中原本台灣大哥大擁有700MHz、1800MHz、2100MHz的頻段，而台灣之星有900MHz和2600MHz的頻段，所以在合併之後，台灣大哥大就擁有業界最多樣的頻譜資源。

對此，台灣大哥大在手機終端設備的支援度最佳，在基站的佈建策略上，相對會更佳的彈性和靈活。目前台灣大哥大就把關鍵的700MHz低頻透過DSS（動態頻譜共享技術）應用在5G上，延伸5G的涵蓋，達成了高頻（3.5GHz）和低頻(700MHz)交互應用，同時顧及速度與涵蓋。未來也可以將其他4G的頻譜進行重耕（refarming），對台灣大哥大網路來說，有很大的運用彈性。

市面上常常有人討論，5G的二種頻段3.5GHz和28GHz那一種好用? 回到前面所談的頻率特性，28GHz雖然在容量上可以同時裝下更多同時使用的用戶，但是因為涵蓋的範圍小，且穿透率極差，容易受到建築物甚至人體阻隔影響而快速衰減，可能轉個身，或是隔著一片玻璃窗就沒有訊號了，再加上終端設備支援度不高，所以28GHz目前很難在消費者端普及，在5G先進的韓國都直接放棄這個頻段的使用了。

▼高頻段並不代表一定提供高速度可以同時容納很多消費者，低頻段的物理親民性穿透特性反而可以讓消費者更直接感受「有感」收訊。（資料照／記者周宸亘攝）

▲▼台灣大哥大好速成双廣編示意圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

至於頻寬，就像是馬路大小，頻寬越寬就代表馬路越寬，汽車在上面就比較不容易塞車，可以跑得更快更順。頻寬也是會直接影響到則就是資料數據傳輸的速度之一，以3.5GHz頻段舉例，在前幾年3.5GHz頻段的頻寬競標完後，中華電信、遠傳、台灣大哥大及台灣之星分別拿到90MHz、80MHz、60MHz及40MHz（亞太電信並未競標），因此在合併案通過後，只要在基礎建設、硬體更新等等的整合完善下，台灣大哥大（60MHz+40MHz）將會在3.5GHz的頻段中擁有最大頻寬，以100MHz的數字超越中華電信、遠傳；同時對於一般的消費者、中小型的企業用戶來說，3.5GHz就已經是足夠使用的頻段，因此若想要網速有感，並不需要追求尚無建設的高頻段的迷思，選擇目前已有建設對的頻段，再加上最高的頻寬，在NR CA的技術下，將會成為有感體驗5G飆速的最佳選擇。

看完了上述解釋，其實只要記住「高頻段≠高速，必須在較嚴格的環境才會達到最佳體驗可以同時容納比較多的用戶」、「低頻段穿透率佳、涵蓋率廣，適合一般消費者」、「頻寬的大小會影響代表數據傳輸速度的快慢」這幾個要點，就可以輕鬆判斷自身需要，來選擇適合的5G方案，對於小資族群、居住在都會區的消費者來說，不需要等待目前並無建設的一味追求28GHz頻段的5G方案 選擇業界最大5G 黃金頻段的消費者，反而是像台灣大哥大在3.5GHz頻段擁有最大頻寬，才會是最聰明的選擇方案。

▼台台合併後，台灣大哥大將在3.5GHz擁有最大頻寬，成為電信三雄之冠。（圖／台灣大哥大提供）

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