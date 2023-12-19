移師彰化！2023台灣大哥大女子公開賽　102國內外好手競逐500萬獎金

▲「2023台灣大哥大女子公開賽」今年移師彰化台豐高爾夫球場舉行，女將齊聚。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「2023台灣大哥大女子公開賽」首度移師彰化台豐高爾夫球場，將於明(20日)至22登場，有37名國際好手，徐薇淩、李旻、姚宣榆與程思嘉等旅外名將、台巡賽年度獎金排名前20好手齊聚，共102位國內外職業高球女將同場競逐500萬總獎金，上午舉行賽前記者會、由董事長蔡明忠開球，期許台灣大家族揮出最佳成績，續拚2024年巴黎奧運。

▲「2023台灣大哥大女子公開賽」今年移師彰化台豐高爾夫球場舉行。

台灣大連續7年舉辦「台灣大哥大女子公開賽」，累計提供超過3,100萬元的總獎金，2018年更創下同一場比賽、同一洞出現4次「一桿進洞」的金氏世界紀錄，讓這場比賽成為台巡賽每年最具特色的年度封關大賽，吸引多位台灣與國際選手在世界級舞台切磋球技，作為國內年輕選手通往國際舞台的前哨站。

▲(由左至右)TLPGA理事長劉依貞、台灣大哥大董事長蔡明忠、台豐高爾夫俱樂部林董事長伯實。

台灣女子高爾夫球協會(TLPGA)理事長劉依貞在致詞中表示，謝謝台灣大哥大連續第7年鼎力贊助這場年終封關大賽，今年迎來疫後有多達37名外籍好手與賽，其中包括25名泰國女將、11名日本、1名馬來西亞好手、包括目前排名前4的張雅淳、王莉甯、曾彩晴與石澄璇幾乎全員到齊，讓這場台巡賽頂級賽事卡司含金量十足，也歡迎熱愛高爾夫運動的球迷免費踴躍進場，為喜愛的球員加油。

▲「2023台灣大哥大女子公開賽」今年移師彰化台豐高爾夫球場舉行。

蔡明忠表示，在疫情結束後，很高興看到37名外籍選手來台競賽，提供台灣選手最好磨練球技的機會；這也是首次將賽事移師到中台灣的台豐球場，希望在彰化的好天氣能讓選手更能發揮，打出更好的成績。

蔡明忠表示，現在最重要要能接軌國際賽事 在台灣比較少有機會有舞台讓他們發揮，這也是我們要來贊助TLPGA年終大賽最主要的目的，不同世代的選手能在台灣同台競技、世代傳承，能夠再出發進軍國際賽事，為台灣發光發亮。

▲「2023台灣大哥大女子公開賽」女將齊聚。

蔡明忠受訪時指出，現在有20名贊助選手有桌球、高爾夫、體操、拳擊，還有舉重女神婞淳等人，台灣大軍團在亞運勇奪20面金牌，表現相當優秀，上屆奧運台哥大跟富邦贊助，獎牌數在國家排名有40多名，巴黎奧運即將到來，也希望在體壇賽事上，讓台灣被世界看見。

▲高球女將合照展現笑容。

此次台灣大哥大女子公開賽歷屆冠軍選手中，有泰國的普洛薔普、徐薇淩、李旻、林子麒旅外名等4位冠軍選手回歸參賽，都有機會成為場大賽奪得第二座冠軍獎盃的第一人。今天記者會上，徐薇淩、李旻，姚宣榆、陳宇茹、張雅淳及泰國「小鋼砲」帕查拉朱達、日本選手荒川侑奈，皆期許自己能揮出好成績，為2023年球季畫下完美句點。

▲開球(由左至右)TLPGA理事長劉依貞、台灣大哥大董事長蔡明忠、台豐高爾夫俱樂部林董事長伯實。

由於台豐球場坐落於中部丘陵帶，18洞球道順山勢起伏而建，造就變化多端的球場格局，對球員極具挑戰， 其中徐薇淩、李旻戶別苗頭爭取成為奪得第二座台灣大女子公開賽冠軍獎盃的第一人、首次參賽的帕查拉朱達，今年已於TLPGA賽事獲得3勝，期許自己能拿下第4勝，荒川侑奈則表示，對於首次競逐台灣大女子公開賽，感到相當期待。