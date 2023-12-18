　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】黑嘉嘉最新廣告棋逢「跨界能手」展開智慧對決！三招攻勢連圍棋職業七段也驚嘆

▲▼台灣大哥大,黑嘉嘉,圍棋,廣告,台灣之星,網路。（圖／業者提供）

▲黑嘉嘉在最新廣告中對上台灣大哥大技術長。

圖、文／台灣大哥大提供

準備好見證一場圍棋與科技完美融合的對決了嗎？這不是一場普通的棋局，而是台灣大哥大最新廣告中，職業棋士黑嘉嘉與台灣大哥大技術長之間一場意義深遠的對弈。這場智慧較量不僅展現了嶄新的廣告創意，更是台灣大哥大與台灣之星合併後網路品質升級的生動展示。

影片中職業七段棋士黑嘉嘉挑戰台灣大哥大技術長，他們以圍棋謀略模擬真實網路狀況，視覺化地進行一次考驗網路品質的攻防。一開局，黑嘉嘉先出「流量超載」一著，試圖瓦解網路環境。沒想到技術長淡定應對，使出「最大黃金5G頻寬」之勢，輕鬆化解超載負荷。黑嘉嘉讚嘆這如同圍棋中，顧及全局的一手「大場」佈局，穩定了整體網路流量。

緊接著，黑嘉嘉設下「室內收訊不佳」的局面。技術長移形換影，一分為二使出獨家「唯一雙低頻」武器，讓訊號全室涵蓋、無孔不入。黑嘉嘉再度驚艷，雙低頻就像是圍棋中的「見合」下法，無論對手如何出招都能掌握先機，果真好手！最後，黑嘉嘉落下一記關鍵的「突發異常」黑子。這時，技術長自信地使出大絕「門封」，此招亦是圍棋中有效控制住對手的招法，如同台灣大哥大啟動強大的「NOC網管中心」，24小時監控，事先預測風險，快速排除問題。黑嘉嘉不禁佩服說道：「真是局好棋！」

這精彩絕倫的圍棋對弈，完美呈現台灣大哥大強大的網路支援實力。以「無界佈局」為使命，用智慧為民眾串起無限可能。觀看完整影片，請點選連結：https://youtu.be/qTK5T9yHs1o

ET快訊
快訊／Dcard總部又遭警方搜索
5台男在柬埔寨被抓！　押往法院審訊
被嗆「北港香爐」　高雄女慘遭拖行性侵
24歲男開藍寶堅尼撞水果攤　車頭爛毀「卡柳丁」...維修費4
快訊／殺7人！陸甜美女師被押赴刑場　執行死刑
月入2000萬！　藏台中透天躺著賺
丹妮婊姐「B→E」承認隆乳　術後1個月後悔了
大學藏製毒廠爆炸起火　生技負責人是首腦！金主跑了
桃機炸滿人潮「以為是跨年」！保全籲過海關前「先脫外套」省時間
行人怒踹「行動豪宅」遭架走　警方曝結局

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

板橋府中家樂福1／14結束營業！業者：租約到期，另尋新地點

【廣編】黑嘉嘉最新廣告棋逢「跨界能手」展開智慧對決！三招攻勢連圍棋職業七段也驚嘆

【廣編】雙金影后謝盈萱戴蔡司智銳鏡片　視覺順暢不卡卡

快領！麥當勞APP豪發超過20張優惠券　大薯、雞塊通通買1送1

超商限定「2款屯京拉麵」回來了！　加碼吃全新麵屋武藏雞白湯拉麵

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

陸配分享在台餐飲業工作好處　曝友聽薪資驚「比陸公務員高」

妻經停車場被欄杆降下擊中　尪幫出氣「怒折斷1腳踹飛」

板橋府中家樂福1／14結束營業！業者：租約到期，另尋新地點

【廣編】黑嘉嘉最新廣告棋逢「跨界能手」展開智慧對決！三招攻勢連圍棋職業七段也驚嘆

【廣編】雙金影后謝盈萱戴蔡司智銳鏡片　視覺順暢不卡卡

快領！麥當勞APP豪發超過20張優惠券　大薯、雞塊通通買1送1

超商限定「2款屯京拉麵」回來了！　加碼吃全新麵屋武藏雞白湯拉麵

三總醫院房內傳「女性呻吟聲」　軍醫錄下貼LINE群遭送辦

「地鐵上看A片」被檢舉！陸男遭警帶走「網友反聲援他」

「全民妹妹」蓋兒Gail螢幕CP曝光！學霸男神2招讓她卸心防

快訊／Dcard總部又遭搜索！會員涉詐欺案　警方持票上門調查

民進黨：塭仔圳僅0.4%蓋社宅　「侯康貸」為新北餘屋量身打造

再喊話郭台銘「回歸國民黨」　趙少康：郭董回來吧！我們需要你

5款紅色包包年末必入手！火紅「愛心」直接拎著走　這款跑趴不怕撞　

半導體景氣風向球　鈺創盧超群：明年Q2漸升、2024年會是好年

「錢都」白蘿蔔農藥殘留超標！北市衛生局蔬果抽驗「12件違規」

澳洲來台參賽學經驗　路卡試喝珍奶直呼「不是我的菜」

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

消費熱門新聞

麥當勞APP豪發優惠券！大薯、雞塊買1送1

年末換新「一物」立即擁有好人緣

高CP一年僅一檔韓星認證黃金保養

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

限時6天！超商咖啡「買2送2」

全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！

往推美式賣場「日本熱銷保濕聖品」

摩斯新品「地瓜拿鐵」優惠倒數2天

超商限定「2款屯京拉麵」回來了！

快訊／麥當勞宣布喊漲！

双響泡全新「沙茶鍋燒湯麵」實測

超商連3天2大聯名飲品任選買1送1

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

全台通路優惠快看！牙膏、洗髮精買1送1

更多熱門

相關新聞

名人罹癌「回饋社會」報明牌　詐團話術升級

名人罹癌「回饋社會」報明牌　詐團話術升級

北市一名40歲從事服務業之許男，今年2月中瀏覽臉書，發現一則台積電創辦人張忠謀妻子「張淑芬」介紹投資理財的廣告，許男點擊連結與「張淑芬」加LINE通訊好友，對方陸續推薦一系列投資課程，許男因此誤信對方推薦進行線上股票買賣，直至9月許男欲贖回股票時，對方立刻失聯，許男後來才發現長達7個月「股票投資」都是騙局，損失新台幣2百萬餘元。

「最兇車禍現場」2正妹車頭相撞　網友全歪樓

「最兇車禍現場」2正妹車頭相撞　網友全歪樓

台灣大哥大連續7年蟬聯DJSI世界指數　居全球電信業前三名

台灣大哥大連續7年蟬聯DJSI世界指數　居全球電信業前三名

台台合併5天收31件客訴　

台台合併5天收31件客訴　

律師自誇勝率最高　遭到2懲處

律師自誇勝率最高　遭到2懲處

關鍵字：

台灣大哥大黑嘉嘉圍棋廣告台灣之星網路

讀者迴響

熱門新聞

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

全台十大宮廟「沒有紫南宮」信徒驚呆

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

比基尼妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫吸客

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

RJ廉傑克曼遭女網友「約砲欺騙粉絲」

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面