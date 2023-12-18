【廣編】黑嘉嘉最新廣告棋逢「跨界能手」展開智慧對決！三招攻勢連圍棋職業七段也驚嘆

▲黑嘉嘉在最新廣告中對上台灣大哥大技術長。

圖、文／台灣大哥大提供

準備好見證一場圍棋與科技完美融合的對決了嗎？這不是一場普通的棋局，而是台灣大哥大最新廣告中，職業棋士黑嘉嘉與台灣大哥大技術長之間一場意義深遠的對弈。這場智慧較量不僅展現了嶄新的廣告創意，更是台灣大哥大與台灣之星合併後網路品質升級的生動展示。

影片中職業七段棋士黑嘉嘉挑戰台灣大哥大技術長，他們以圍棋謀略模擬真實網路狀況，視覺化地進行一次考驗網路品質的攻防。一開局，黑嘉嘉先出「流量超載」一著，試圖瓦解網路環境。沒想到技術長淡定應對，使出「最大黃金5G頻寬」之勢，輕鬆化解超載負荷。黑嘉嘉讚嘆這如同圍棋中，顧及全局的一手「大場」佈局，穩定了整體網路流量。

緊接著，黑嘉嘉設下「室內收訊不佳」的局面。技術長移形換影，一分為二使出獨家「唯一雙低頻」武器，讓訊號全室涵蓋、無孔不入。黑嘉嘉再度驚艷，雙低頻就像是圍棋中的「見合」下法，無論對手如何出招都能掌握先機，果真好手！最後，黑嘉嘉落下一記關鍵的「突發異常」黑子。這時，技術長自信地使出大絕「門封」，此招亦是圍棋中有效控制住對手的招法，如同台灣大哥大啟動強大的「NOC網管中心」，24小時監控，事先預測風險，快速排除問題。黑嘉嘉不禁佩服說道：「真是局好棋！」

這精彩絕倫的圍棋對弈，完美呈現台灣大哥大強大的網路支援實力。以「無界佈局」為使命，用智慧為民眾串起無限可能。觀看完整影片，請點選連結：https://youtu.be/qTK5T9yHs1o