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戴資穎超級逆轉感動球迷！中華電信延續「小戴精神」　致力提升行動服務品質成為消費者信賴選擇

記者蘇晟彥／台北報導

台灣羽球天后「小戴」戴資穎12月16日在世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽年終總決賽上演超級大逆轉，奮戰到底的堅持與永不放棄的精神更獲得全球球迷的高度讚賞；如同小戴所代言的中華電信，致力於對行動品質的努力，堅持不斷進步、持續建設，就是要帶給所有消費者最優質服務！

近年來隨著5G技術越來越成熟，更多人選擇使用5G享受行動生活，消費者面對眾多選擇，必須尋找值得信賴、同時也是速度最快的電信服務商。在眾多選擇中，在國際權威測速領導品牌SPEEDTEST及OPENSIGNAL所公布台灣行動網路量測報告及5G用戶體驗報告的調查結果，中華電信一舉獲得5G網速、5G涵蓋、5G遊戲體驗等14項冠軍。同時也連續六年得到台灣行動涵蓋、台灣行動網路」及連續三年「5G網速第一」的殊榮，中華電信擁有台灣行動寬頻主流頻段Sub 6GHz最大可使用頻寬及業界5G最大連續頻寬、並率先導入5G 2CA + 4G 4CA新技術及領先全台4G/5G基地台建設，致力提供消費者最優質的行動網路及服務體驗。（註一）

戴資穎在「中華電信5G」的廣告拍攝中提到，在征戰各國時就是家人在當她的後盾，細心的準備每一個細節，就如同中華電信始終是所有消費者的堅強後盾一樣，多年來持續建設台灣通訊設備，讓大家享受到最順、最廣、最快的行動網路，不僅獲得千萬客戶信賴，更不斷獲得國際權威機構認證，成為最值得信賴的電信領導品牌。

 ▼戴資穎擔任中華電信5G代言人，提及中華電信所提供最快速5G網路、最好的行動體驗，始終是所有消費者的堅強後盾。

▲▼

 
除了在行動網路上提供最快速、最穩定的優質服務外，中華電信始終秉持「永遠走在最前面」的精神，在2022年的「永續報告書」中更提到，近年來以「轉型 x 5G x 永續」三方並進的經營模式，運用5G、AI、大數據、雲端計算、感測器、高速晶片所組成的數位賦能應用，優化能源使用效率、減少碳排放量，並響應政府倡導環保永續的概念，在資源有限的地球及全球暖化氣候變遷等環境問題下，中華電信運用數位賦能節能減碳12.36百萬頓，相當於台北市一整年的碳排放量，呈現中華電信關心地球永續和對未來世代的承諾。
 

▲▼

將一件事做好很簡單，也很困難。球后戴資穎在年終總決賽結束後曾說過，「整個下半年狀態不太理想，也遇到一些困難，對自己實在感到很失望」但她並沒有選擇放棄，沒有選擇退縮，而是勇敢踏出每一步，在賽場上將自己能回擊的每顆球都穩定、快速地打回去，最終克服9分落後，成功逆轉拿下冠軍，獲得所有粉絲最熱烈的掌聲。

這樣紮穩腳步、堅持到底的精神，也是夥伴中華電信帶給消費者的感受，在全台368個鄉鎮提供廣泛的5G行動網路服務，不斷提升客戶使用體驗，同時關注環保議題，提供最優質的行動服務，也是令消費者安心又信賴的領導品牌！

了解更多：https://www.cht.com.tw/home/campaign/5gspeedtest/index.html

註一：
1.「連續3年最快5G網路」(Fastest 5G 3 Years in a Row )：根據Ookla®旗下Speedtest Intelligence®對2021至2023的數據分析。Ookla商標經許可使用並經許可轉載。
2.「最快5G網路及最廣5G網路涵蓋、最佳遊戲體驗」(Fastest 5G & BestWidest 5G Coverage & Mobile Gaming Experience )：根據Ookla®旗下Speedtest Intelligence®對2023 Q2-Q3的數據分析。Ookla商標經許可使用並經許可轉載。
3. OPENSIGNAL獲獎資訊-係出自OPENSIGNAL 2023年12月發佈「台灣行動網路體驗報告」，根據2023年8月1日至10月29日的行動測量分析數據，OPENSIGNAL 2023商標經許可使用。
4. 中華電信自2018-2023連續6年獨得台灣「最佳行動涵蓋、最快行動網路」，係根據Ookla®旗下Speedtest Intelligence®對2018至2023 Q2-Q3的數據分析。Ookla商標經許可使用並經許可轉載。

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關鍵字：

中華電信戴資穎5G

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