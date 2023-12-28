自稱唯一沒炒房炒地皮　賴清德批侯柯「未譴責中國野蠻」

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／台視）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

第三場公辦總統電視政見發表會今（28）晚間登場，第二輪談話藍綠白攻防不斷，民眾黨、國民黨總統候選人柯文哲、侯友宜批評民進黨對手賴清德的外交兩岸路線，賴則回嗆，柯侯兩人都秉持一個中國原則，柯的外交國防政見沒有超過總統蔡英文的範圍，也參考自己的主張，且兩人從未譴責中國的野蠻。

賴清德今天晚間在第二輪電視政見發表會表示，在3組候選人當中，他市政做最好、行政歷練最豐富，也是唯一沒有投資事業，沒有炒房、炒地皮的人，另外，他也是唯一一組走「信賴台灣」這條路，「他們兩組都是秉持一個中國原則，一個接受九二共識，一個是喊兩岸一家親，都是走回依賴中國的老路」。

賴清德表示，剛剛柯文哲的政見發表，不管外交或國防，看來都沒有超過蔡英文的範圍，至於兩岸，也參考了不少自己過去的主張，包括所謂的「台灣自主兩岸和平」，其實他早在之前就發表過「台灣自主人民幸福」，所謂「五個互相」也參考自己2014年的「四個理解」，希望透過交流增進兩岸人民的了解、理解、和解、諒解。

賴清德話鋒一轉又說，「但我們還是有一些不同」，不管是柯文哲或侯友宜，只要中國對台灣施壓，包括挖了台灣的邦交國，一定是批評台灣政府的不是，從來沒有去譴責中國的野蠻，這是3人最大的不同。

對於侯友宜稍早談話批評「民進黨讓臺灣成為低薪過勞之島」等語，賴清德表示，「我也希望侯市長再回去了解一下，你剛剛用了不少錯誤的訊息在批評我」，其實，很多主張他之前就已經說明過，相信只要查一查就知道，侯剛剛傳遞了不少假訊息。