侯友宜提校園黑幫議題　賴清德競總酸新北3不安：和黑金站在一起

▲賴清德競選總部發言人戴瑋姍。（資料照／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜今（28）在政見發表會談及校園教育及黑幫議題，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍批評，侯嘴上說反黑金，卻用身體力挺黑金、黑道，「毫無作為還大放厥詞，實際上就是為了自己的政治利益」，新北市從警安、教安、社福都讓人民不安心，侯友宜好意思推給中央？

戴瑋姍今天晚間批評，侯市長嘴上說著反對黑金、黑道，但卻用身體力挺黑金、黑道，從媒體雜誌民調數據來看，侯友宜在文教、社福、施政三面向排名都是全國最後一名，新北市全國治安滿意度也從2020年第9名滑落到2023年第18名。

此外，戴瑋姍也說，新北市查獲涉及刑事案件的青少年也從2021年的2495人，到今年截至10月就已來到4481人，3年內涉及刑事案件的青少年嫌疑犯成長了近1倍，全國最多涉案青少年的縣市就在新北市。

戴瑋姍強調，侯友宜市長毫無作為還大放厥詞，實際上就是為了自己的政治利益，在持續的卸責政府，最重要的目的，就是為了閃躲自己背棄新北市民、只顧著選舉。她說，侯友宜從警安、教安、社福都讓人民不安心，侯友宜好意思推給中央，還喊出「三安」口號，根本就是讓市民「三不安」，地方都做不好，還想全國亂來「逗」。