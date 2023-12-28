快訊／狂嗆賴清德示範「何謂詐騙」　柯文哲：我何時接受一個中國？

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席政見發表會 。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

最後一場總統候選人電視政見發表會今（28）日晚間登場，面對民進黨總統候選人賴清德批評，民眾黨總統候選人柯文哲與國民黨總統候選人侯友宜都秉持「一個中國」原則，柯文哲於下一輪發言時痛批，「台灣詐騙很多，剛才賴清德就示範了什麼叫詐騙，請問我什麼時候說過要接受『一個中國』？」

柯文哲於政見發表會第三輪發言時表示，今天是2023年12月28日，離2024總統大選剩下16天，最後兩個星期，一個轉念就可以改變台灣的未來，「台灣詐騙很多，其實剛才賴清德就示範『什麼叫詐騙』，我請問你，我什麼時候說過我接受一個中國？」

柯文哲提及，賴清德講自己喊「兩岸一家親」，但「我跟你講，我2015年就講過（兩岸一家親）了，你們2016年選舉時，有多少民進黨的立委拜託我去站台？連我媽媽都被拉去站台，其中王定宇去好幾次，那時候你們怎麼不覺得兩岸一家親有問題？把我利用完了、拿到政權了，就把我踢走了！兩岸一家親我2015年就講過了啊！你們當時怎麼不覺得有問題？」

柯文哲指出，賴清德剛剛說丟掉邦交國一事，是他在批評政府，「你能不能拿出來？我知道台灣外交有困境，我不會去批評自己政府。還有一點，你自稱說市政成績很好，虧你還是醫生，你忘了你當市長時，登革熱死多少人？」