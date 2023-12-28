柯文哲拋外交政策：改為有償金援、144億援外預算可再增加

▲總統政見發表會最終場，柯文哲抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選最後一場政見發表會28日登場。民眾黨候選人柯文哲在第二輪發言時提出國防與安全政見，他提到，會積極鞏固現有的邦交國，但也必須改變過去的金援外交，「我主張減少無償金援，改成有償金援以及還有以技術合作為核心的開發援助」。但同時，柯也認為，2023年台灣的援外預算有144億，在財政可以的話，還是可以再增加。

柯文哲說，關於外交政策，台灣有主權、人民、土地，這就是主權獨立的國家，只是不正常，因為絕大多數國家都不認同，這是現實的困境。因此，他主張務實外交，不要拘泥於意識形態、不要受限於名稱，重視交流內容、重視實質利益。

面對邦交國，柯文哲說，會積極鞏固現有的邦交國，但也必須改變過去的金援外交，「我主張減少無償金援，改成有償金援以及還有以技術合作為核心的開發援助」；此外，柯也提到，2023年台灣的援外預算有144億，在財政可以的話，還是可以再增加。

柯文哲提到，未來台灣的援助項目應該以我國專長項目為主，例如資訊科技、生物科技、農務科技、臨床醫療等等，當然也要考慮邦交國自身的需要。此外，執行援助計畫應由我方主導，並和周邊理念相同的大國合作，以公開透明的方式落實援助計畫，避免金錢外交的負面標籤，來達成實質的援助效果，並獲得國際社會的尊重。

柯文哲說，當然，也必須要和非邦交國家合作，軍事安全領域，美、日、台三邊的安全對話平台，和印太地區鄰國以及歐洲國家也必須建立更緊密的安全合作關係。在經貿方面，我們也將尋求與美國、日本、歐洲、東南亞等非邦交國家的深度合作，接軌國際能夠確保我們的供應鏈，也要幫助台灣的企業走向全球市場，為台灣創造下一個經濟奇蹟。