柯文哲提長照3規劃：不要把自己交給沒長遠規劃的政府

▲總統政見發表會最終場，柯文哲抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選最後一場政見發表會28日登場。對於長照政策，民眾黨總統候選人柯文哲提到，台灣長照預算財源不穩定、東拼西湊，預算只佔GDP 0.26%，遠低於OECD國家1.7%，搞得長照只能做半套的服務；他直言，衛福部薛瑞元部長打包票「長照未來5年內都夠用」，請問，5年後呢？不能再把自己交給沒有長遠規劃、走一步算一步的政府。

針對「長照」政策的規劃，柯文哲在首輪發言時提到，長照有兩個大的問題，財源不足、財源不穩定，「我國的長照基金是用菸捐、房地合一稅跟遺贈稅來補充。用菸捐做長照，要鼓勵大家抽菸幫助老人嗎？房地合一稅應該用來做社會住宅，遺贈稅？你知道今年會死掉幾個有錢人嗎？」

柯文哲直言，財源不穩定、東拼西湊，台灣的長照預算只佔GDP 0.26%，遠低於OECD國家1.7%，搞得長照只能做半套的服務。柯說，衛福部薛瑞元部長打包票說，「長照未來5年內都夠用」，請問，5年後呢？不能再把自己交給沒有長遠規劃、走一步算一步的政府。

柯文哲表示，長照要做的好，預算要夠、服務要多元完整。因此，他主張全面推動「長照保險」，由政府、雇主、人民共同負擔，平時負擔一些，未來就可以享受國家提供長照服務。包含居家服務、夜間照顧、家庭托顧，就算聘用外籍看護者，也仍能享有長照基本保障、提供喘息服務。

柯文哲說，以GDP 1%為目標：政府建立2300億長照產業服務鏈，讓長照「財源穩，服務多，涵蓋率就會廣」。另外，也要提升照護品質和頻率，補足照顧人力，不再出現夜間沒居服員的窘境；住宿型長照機構的中重度失能者，每人每月補助3萬；最重要的，正視家庭照顧者的貢獻，家人擔任照顧者，政府有補助，減少相對剝奪感與家庭衝突。

柯文哲強調，台灣長照需要「財源穩、服務多、有制度」的規劃，讓長照永續，也讓失能者得以保障。