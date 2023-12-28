傳五月天遭陸施壓　柯文哲喊「嚴厲譴責」：無助兩岸溝通交流

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席政見發表會 。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

路透社今（28日）報導，根據中國大陸官方文件指出，大陸廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國大陸一部分的說法，並加入中國大陸的「統戰宣傳」、左右年輕族群投票意向。民眾黨總統候選人柯文哲表示，若此消息屬實，就必須嚴厲譴責，因這無助兩岸溝通交流。

柯文哲28日晚間出席最後一場政見發表會，第二輪發言針對國防、外交、兩岸議題做說明。柯文哲表示，今天外傳中共施壓台灣的五月天樂團，要五月天發表親中言論，「如果屬實，我們就必須嚴厲譴責，因為這無助於兩岸之間的溝通、交流。」

柯文哲提及，兩岸關係不是台海兩岸，而是太平洋兩岸，必須在中美對抗的架構下思考台灣議題；在這關係裡面，「和平就三贏，衝突就三輸」，美國是台灣最重要的盟邦，美台在安全議題、經貿關係，以及民主價值上都有密切關係，「未來我還是會持續跟美國深化關係」，美台交流有助讓印太地區國家看見台灣，也有助台灣跟世界連接。

柯文哲指出，台海兩岸過去8年關係惡劣，但自己堅持舉辦8次雙城論壇，就是為了讓雙方還有一個交流溝通的管道，而他也於2017年在台北成功舉辦世大運，儘管背後很多談判，但仍堅守台灣立場，成功讓蔡英文以中華民國總統身份在開幕式上台致詞，並讓世界看見台灣。