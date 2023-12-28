快訊／嗆賴清德「選舉時才不台獨」　柯文哲：藍選舉時才不主張統一

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席政見發表會 。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

最後一場總統候選人電視政見發表會今（28）日晚間登場，民眾黨總統候選人柯文哲批評，民進黨推一位自稱「務實台獨工作者」的賴清德當候選人，國民黨推的候選人侯友宜則公然接受已沒民意支持的九二共識，「賴清德只有選舉時才不主張台獨，國民黨只有選舉時才不主張統一」。

柯文哲28日晚間出席政見發表會，並在第二輪發言中提及國防、兩岸、外交議題。針對兩岸議題，柯文哲表示，民進黨現階段還有台獨黨綱，過去8年執政與大陸零互動，推舉一個自稱「務實台獨工作者」的賴清德當總統候選人；另一方面，國民黨也沒修正自己的統一黨章，推派的侯友宜候選人，公然接受在台灣已經沒民意支持的九二共識。

柯文哲提及，國、民2黨所堅持的立場，跟國際社會期待的維持現狀是互相違背，「賴清德只有選舉時才不主張台獨，國民黨只有選舉時才不主張統一，但不管是國民黨或民進黨，他們選舉都是走回頭路，挑起統獨意識形態，製造群眾互相仇恨，選舉過後只是留下一個被撕裂的社會。」

柯文哲認為，兩岸關係最佳方案就是「台灣自主，兩岸和平」，他會遵守中華民國《憲法》跟《兩岸人民關係條例》，確保台灣人民在民主自由的政治體制與生活方式之下，能夠以對等尊嚴為前提，跟中國大陸以「5個互相」交往，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後是互相諒解，「交流可以增加彼此善意，最起碼避免惡意繼續上升，然後減少擦槍走火危險。」