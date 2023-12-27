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健身網紅遊北海道　拍兔女郎屁股「連說4次很胖」被罵爆：我會檢討

▲Evan拍兔女郎酒吧遭炎上。（圖／翻攝自Evan IG）

▲Evan拍兔女郎酒吧遭炎上。（圖／翻攝自Evan IG）

記者施怡妏／綜合報導

健身網紅「Evan健身教練」，IG擁有17萬粉絲追蹤，最近到北海道旅遊，前往紅燈區在兔女郎酒吧前拍攝，並和朋友討論兔女郎的身材，不斷嫌棄對方的身材，連說4次「這個很胖」。影片曝光，引爆網友怒火，不僅沒經過同意就拍照，還拍到女生的正臉，「超級沒禮貌也沒水準」。對此，Evan也回應了。

有網友在Dcard發文，「台灣健身網紅丟臉丟到日本去」，Evan到北海道旅遊，前往紅燈區附近酒吧拍攝影片，經過兔女郎酒吧時，不僅拍下店的外觀，嘴裡還不斷嫌棄兔女郎的身材，連說了4次「這個很胖」，還拿手機狂拍。

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原PO看完影片傻眼，「她也是出來辛苦工作，也不用這樣用自己的審美觀來公開批判別人吧」，而且Evan一群人沒去店裡消費，影片最後還拍到女生的臉，「完全沒有在尊重對方欸！我記得日本人超忌諱沒有經過同意就拍到臉而且還上傳！真的是太過分了！」

▲▼ 健身網紅遊北海道　拍兔女郎屁股「連說4次很胖」遭炎上。（圖／翻攝自Evan IG）

▲影片已經刪除了。（圖／翻攝自Evan IG）

貼文底下網友罵聲連連，「沒有要消費就不要那邊拍拍拍」、「這哪裡胖，超級凹凸有致好嗎？那個屁股那個微笑線，身為女生我都覺得好性感」、「他如果在荷蘭的紅燈區這樣拍會被拖去打」、「邊拍邊羞辱人家到底想怎樣」、「住海邊嗎？有本事怎麼不敢當面跟人家說，順便教她健身啊」。

針對此事，Evan在IG發限動回應，影片拍到兔女郎的臉確實不太好，已經刪除了，「至於胖不胖純屬個人審美與朋友之間的聊天，拍攝地點是馬路，公共場所所以不算偷拍吧，如果算，我會檢討」。

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