最親近人的野生狐狸躺雪地亡　疑遊客過度餵食腎衰竭

記者魏有德／綜合報導

新疆阿勒泰喀納斯景區有一隻野生狐狸，因平易近人，曾被不少遊客發現拍照留念，因而被認為是該景區的「網紅狐狸」。不過，有遊客昨（25）日拍下疑似是這隻狐狸動也不動的倒臥在雪地中，已經氣絕多時。影片被放上網路後，引起極大關注，甚至有人質疑是因為遊客過度餵食，才導致狐狸腎衰竭死亡。

▲新疆阿勒泰喀納斯景區的網紅野生狐狸疑因遊客過度餵食身亡。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，26日上午，喀納斯景區工作人員表示，景區暫未收到相關信息，需要聯繫當地的野生動植物保護協會等相關組織，經專業人士診斷才可以確認小狐狸是否已經死亡。

一名知情人士宋女士透露，幾年前，當地下了一場大雪後，這隻小狐狸就下山找吃的，「有些遊客看到後會好心地去投餵，投餵的都是火腿腸等高油高鹽的食物，導致狐狸掉毛、患皮膚病等。」

宋女士透露，有人上山時發現小狐狸一動不動，已經死了，應該和投餵食物有很大關係，「這隻狐狸很有名，我們一直見的就是這隻，由於狐狸是國家保護動物，不敢隨意處理，於是報警處理。」

▲這隻野生狐狸較親近人，遊客也會主動餵食。（圖／翻攝極目新聞）

景區相關人員提到，「有遊客打來咨詢電話，問有沒有狐狸，我們也會跟他說明，可以看，但不要投餵，夏天的景區人流量大，管理委員會派專門的志願者到各個景點，制止投餵行為，冬天天氣寒冷，去湖邊當志願者則不太現實。」

這名相關人員表示，近年來，遊客在景區投餵野生動物的現象比較多，「有些遊客會覺得自己花錢來的，不讓他投餵會說我們態度不好，按道理講，狐狸應該是怕人的，但現在狐狸都不怕人了，看到遊客，不自覺就過來找吃的。」