向殉職勇消游尚樺致崇高敬意　侯友宜：未來挹注資源落實消防改革

▲侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一處移工宿舍今（28日）清晨發生大火，竹縣消防局新工分隊分隊長游尚樺救出4名外籍移工卻不幸因公殉職。對此，國民黨總統候選人侯友宜表示，游尚樺過去曾在新北市服務，認真負責，他要對游的奮不顧身、捨己為人的行誼，致上最崇高敬意。侯友宜也說，他承諾，未來將挹注更多資源，並透過強制性的法令，具體落實消防改革，守護消防弟兄的安全。

針對游尚樺殉職，侯友宜28日傍晚表示，游尚樺過去曾在新北市服務，認真負責，與同仁相處融洽，這件憾事令所有弟兄悲痛萬分，他要對游奮不顧身、捨己為人的行誼，致上最崇高敬意；而對於游用生命守護人民，失去寶貴性命，家屬痛失至親，他也要表達最深的哀悼。

侯友宜說，九月時，屏東縣的明揚大火，奪走4名英勇消防弟兄的寶貴性命，傷痛尚未遠去，悲劇又再發生。近十年來，已有44名消防弟兄殉職，然每次憾事發生後，對於消防弟兄的權益，政府一再允諾的檢討，究竟落實了哪些？到底要發生多少遺憾，才能夠迎來真正的改革？

侯友宜表示，消防弟兄面對的是高風險、高未知的工作環境，消防救災、救護擁有絕對的專業性，必須要回歸一條鞭，建立專業系統及制度，針對人員短缺、裝備不足、預算不夠等現況，更要盡速魄力改革，一刻都不能等，同時，他也要讓消防弟兄沒有後顧之憂，落實退休保障、撫卹、親人照顧。

侯友宜說，他承諾，未來將挹注更多資源，並透過強制性的法令，具體落實消防改革，守護消防弟兄的安全，並檢討退撫法，讓國家作為後盾，與所有曾在第一線守護國家人民的軍、警、消弟兄站在一起，維護尊嚴及權益。