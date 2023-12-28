前柯市府機要控黃珊珊收建商政治獻金　否決社子島開發替代方案

▲時代力量踢爆社子島開發案替代方案內幕。（圖／時代力量提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（28日）召開記者會，前柯文哲市府機要、現時力不分區提名人王寶萱及社子島自救會發言人李華萍回顧社子島事件時指出，柯文哲首肯的社子島開發替代方案，卻在民團拜會北市府時，被副市長彭振聲拍桌痛罵「什麼資格找我們來這裡」，財團建商捐給黃珊珊383萬政治獻金，壓過居民心心念念的替代方案。

王寶萱直言，從藍營帶頭圈地、炒地，民進黨上任後照單全收，到現在民眾黨也正式加入炒地行列。除了柯文哲主席個人養地等開發，社子島開發更是民眾黨獨家經營的炒地皮事業，透過政治獻金金流、政策推動、到個人投資，全都被建商財團綁架。

王寶萱表示，針對黃珊珊收受購買社子島土地的建商政治獻金，民眾黨回應「社子島開發案經過層層把關」，實際上卻是「層層把關不住」。第一個把關錯誤，就是出現藐視民意、讓居民完全不知道在投什麼票的i-voting，也因此她進到市政府後的第一件事，就是改革i-voting，新制i-voting2.0在2017年4月上路。

王寶萱表示，2021年1月她已經離開市府，但仍持續關心相關案件，因此她拜會柯文哲市長，說明前因後果，依都市計畫公民參與，透過由下而上的公民參與機制，擬定社子島替代方案，做法也獲得柯文哲認同，表示應儘快「有建設性的民團跟社子島年輕人」去「說服兩位副市長」黃珊珊與彭振聲。

王寶萱直言，2021年2月9日，農曆年假前的最後一個上班日，她與民團拜會北市府時，柯文哲未出席，僅黃珊珊與彭振聲兩位副市長與會，會議中彭振聲痛罵「你有什麼資格找我們來這裡」，更一度拍桌甩門而出，後來雖有交辦「公民參與委員會」繼續推行，但卻只是一個跑流程、走形式的過場。

王寶萱批評，一個有可能符合社子島居民期待的開發替代方案，就這樣消失不見了。直到這次時代力量揭露社子島388.16公頃的土地中，建商財團以及相關的地主、家族，買走了超過4萬坪的土地，開發後利益超過200億，這才是檯面上財團建商捐給黃珊珊383萬政治獻金背後，真正壓過居民心心念念，符合地方發展的替代方案。

李華萍直言，黃珊珊是柯文哲欽點的市長接班人，在2020年負責社子島開發案「替代方案」專案，居民曾期待黃珊珊能能體察居民心聲，也一度相信黃副市長將提出社子島替代方案的承諾，沒想到最後一切卻化為泡影。

李華萍指出，2022年台北市長選舉期間，黃珊珊帶著議員候選人與眾多促進會成員、地產公司、土地代書及土地掮客開心合照，甚至還收了文心建設集團高達310萬的政治獻金，根本沒有把擔心家園要被強徵、強拆的社子島居民放在心上。