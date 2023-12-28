侯友宜選情需「南票北補」？　王金平：預估南部輸的比以往少

▲立法院前院長王金平陪中和立委候選人張智倫拜拜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

前立法院長王金平今（28）日陪同同黨籍立委參選人張智倫到中和福和宮、廣濟宮等廟宇參拜。對於國民黨總統候選人侯友宜選情，王金平直言，目前雙北、桃園選情不錯，南部選情也熱起來了，預估南部輸的會比以往減少非常多，北部也會有累積不少票數，「過關也是樂觀的」。

王金平今下午受訪時，對於外界認為賴蕭配是否與侯康配差距拉大？王金平說，「沒有，現在他知道支持侯康配更熱絡」，目前是接近的狀態，最後勝負總是在大家的動員成效來決定。

被問到接下來有什麼輔選行程，是否在中南部會加強？王金平說，中南部到處都在加強，嘉義未來在海線就有8個行程，台南從現在開始也有4個以上的造勢，高雄1/7有幾萬人的聚會，所以看起來，可以說應該越來越密集，在基層裡面找出溫暖聲勢出來，來撼動選情。

媒體問，最後的關鍵是在郭台銘嗎？王金平表示，要用誠心和智慧邀請郭台銘來幫忙，若郭願意助選那是非常好的事情。至於有聯繫到郭台銘嗎？是否有講到什麼嗎？王金平說，還沒有講什麼，不過總是有人在努力；且郭非常在乎中華民國，他維護中華民國，而國民黨就是最可靠，最誠心的維護，所以這個理念國民黨跟郭台銘都是相同的。

王金平接著說，郭台銘有一個和平宣言，都是他親自親為，沒有假他人之手，和平宣言都是他的傑作，是他對兩岸的看法，提出的作為，大家應該重視他的主張內容，希望雙方可以重視，能夠當作參考採用。

現在也傳出國民黨的票要南票北補？王金平指出，全部都贏最好，南部比較弱是事實，從立委的民調也看得出來，國民黨在南部比較弱一點，但是希望國人體認到兩岸和平的重要性，讓國民黨重新執政，這是大家最高的期待值。

另傳出侯友宜新北的票可能贏不到5%？王金平說，新北應該沒問題，新北贏5%也不少，何況未來積極動員當中會再提升，桃園、台北也很好，台北三分之一票倉在這邊，贏的應該不止這些，南部輸的會比以往減少非常多，屏東、高雄、台南，以及侯友宜的故鄉嘉義也都熱起來了，鄉親有共同認知，家鄉要出一位總統，大家情緒會很高昂、熱絡。

王金平直言，南部的票不會像想像中輸那麼多，反而北部贏得比想像中多，但現在是三腳督，所以不能用選市長的時候來看，差額比例會再呈現出來，但是應該新北不只贏5%，會更多，到開票那天會知道，「過關也是樂觀的」。

