26元飲料中千萬！還剩8天找發票　得主「少做1事」恐掰了

▲7至8月發票，新竹開出1張千萬大獎，得主尚未兌獎。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

讓新竹人羨煞不已的「26元發票千萬獎」，幸運兒至今未現身兌獎，許多網友狂猜笑虧「說不定開了統編，已報帳去」、「發票也許已經丟不見了」、「可能是外籍人士，不知道驚喜」。事實上，這張是雲端發票，而該位民眾忘了做「設定自動領獎帳戶」，因此需自行列印出來，而距離最後兌獎日，就只剩下8天了！

一名網友在臉書《新竹大小事》熱心表示，7至8月有一張千萬大獎就開在新竹，「提醒新竹人，尤其是交大師生，你們可能錯失1000萬中獎發票了，領獎時間只到2024/1/5，這是雲端發票，但你沒有歸戶，快去歸戶或印出來領獎！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，不少人都秒查是否就是自己，「我看了發票APP不下百次，可以確定不是我，我稍後再看幾次再確定是不是我」、「這種機會永遠都不會輪到我們這些準時領獎的人」、「希望那個人是我」、「其實有很多人都不對獎的，認真對獎的人都不會中」、「刷了又刷...不是我」、「好久沒中過發票了QQ」。

底下網友紛紛笑猜，「可能放口袋跟著洗衣機洗掉了，本人也不知原來他中獎了」、「沒有歸戶真的就錯過了，悲劇」、「說不定開了統編，已報帳去」、「可能是外籍人士，不知道驚喜」、「發票也許已經丟不見了」。

事實上，這位幸運兒是在新竹市東區大學路1001號的超商購買「飲品26元」，是雲端發票。根據《聯合新聞網》報導，北區國稅局新竹分局指出，中獎人忘了設定「自動領獎的帳戶」，可能自身也沒發現有中獎，因此遲遲沒現身兌獎。

由於112年7-8月期統一發票「領獎期限只到113年1月5日」，等於僅剩下8天。北區國稅局新竹分局說，若得主1月5日沒有兌領，獎金就留作後續發票的加開組數獎金，把機會留給別人。