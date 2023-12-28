綠控侯友宜「計畫性購地」　侯辦發2聲明嗆：憑空想像肆意抹黑

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨今天記者會和前立委段宜康臉書，指控國民黨總統候選人侯友宜炒地，侯友宜競選辦公室發言人李利貞提出2點說明並表示，民進黨選舉就是抹紅、抹黑、鬼打牆，又在刻意扭曲侯友宜已公開回應過的事，又在拿侯太太繼承的土地，靠憑空想像肆意抹黑。

賴清德競選總部今（28）指控侯友宜家族「計畫性購地」，於新莊精華地段購入新莊復興段253號土地，該址鄰近新莊運動公園，距離捷運新莊站僅約600公尺，且侯家透過又昱公司分別於2016年、2017年、2022年購入該地，再慢慢分割給女兒繼承，讓該筆土地在財產申報消失，「真的很懂投資」。

對此，侯辦做出兩點說明，第一，侯太太的爸爸任老先生，早在民國61年購買約86.5坪土地及老舊建物，當時連新莊都市計畫案都尚未發布。第二、購買15年後，也就是民國76年地籍圖重測，才發現房屋占到隔鄰土地。鄰地雖然只有約74.7坪，但是有20位以上地主，人數眾多，產權分散，連繫、洽接非常困難且費時，所以只能多年逐次購買，歷次都由侯太太及又昱公司購買，目前也還沒完整取得。

李利貞指出，這又是冷飯熱炒，拿5年前澄清過的事重複抹黑；這又是拿侯太太繼承的財產，來攻擊抹黑侯友宜；這又是把合法建物抹黑成違建，把合理購買土抹黑成炒地。李利貞呼籲民進黨，正面回應自家候選人違建爭議，不要只會潑別人髒水，企圖轉移焦點。

