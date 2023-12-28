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推動氣候變遷調適及淨零轉型　雲林縣政府與氣象署簽訂MOU

▲雲林縣政府今日與交通部中央氣象署簽署合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日與交通部中央氣象署簽署合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（28）日與交通部中央氣象署簽署合作備忘錄，雙方將透過氣象資訊分享，推動全球暖化下氣候變遷調適及淨零轉型之積極作為；縣長張麗善表示，面對極端氣候及全球暖化挑戰，透過與氣象署更緊密、多面向合作，提前部署減災、防災積極作為，保障民眾生命財產安全。

縣長張麗善表示，雲林縣是農漁大縣，縣府非常重視面對極端氣候及全球暖化趨勢的調適與韌性，能與中央氣象署簽署MOU，未來可以獲得氣象署在防災、農業、再生能源及縣政推動所需之氣象、氣候及海象資料，讓各相關局處的做好事前的規劃與部署達到減災、防災積極作為。

張縣長指出，氣候變遷對於農業的影響相當大，如果沒有更好的策略，更友善土地的耕作方式，不僅可能會加劇溫室氣體效應，也可能因為極端氣候造成更頻繁更嚴重的損害，縣府積極推動低碳農業，透過產官學合作，減少農業碳排放，推動農漁業零廢棄經濟循環，達到永續目標。

中央氣象署署長程家平表示，這項合作協議，不僅僅過去防災應用上，在未來面對氣候變遷的威脅，應用氣象的資訊能夠早期的做出預警，來進行農事的規劃，這是非常有價值的相關應用，氣象署希望加強與地方政府合作，而雲林是非常好的合作夥伴，希望氣象署的資訊，提供雲林縣政府來做相關的農事規劃，也希望提供雲林縣政府做有關城市發展與永續發展必要的協助。

農業處長魏勝德強調，今年雲林數位農業行動平台建置相關農業氣象預警模組，透過訂閱預警訊息或加入官方LINE帳號收到即時推播，讓使用者降低農作物市場價格劇烈波動及不可預測的氣候因素災損風險；藉由本次縣府與中央氣象署雙方協力推動氣象觀測作業及氣象資料在地化加值應用，更能促進本縣內農業氣象服務發展。

魏勝德處長指出，透過簽訂MOU合作持續優化升級「雲林數位農業行動平台」，提供更多本縣農業氣象服務，強化本縣在農業防災、農事活動、農產業發展，加強氣象資料圖像查詢功能，增加本縣過去歷史的氣象資訊，提高農業相關單位對於各類農作物的掌握度及氣候、產量、市場價格的預警，輔助未來農產業資源的相關決策。

▲雲林縣政府今日與交通部中央氣象署簽署合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日與交通部中央氣象署簽署合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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